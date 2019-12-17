Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất

Thế giới 17/12/2019 11:18

Biết trẻ con xem tivi nhiều sẽ rất có hại, ông bố chỉ cho con gái xem khoảng 15 phút/ngày. Thế nhưng cô bé đã nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ con xem tivi nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí não. 

Dành quá nhiều thời gian trước màn hình tivi có thể khiến trẻ mắc các bệnh về suy giảm khả năng tập trung, tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường, làm chậm sự phát triển của hệ thần kinh, gây xáo trộn giấc ngủ, hủy hoại khả năng sáng tạo, giảm thị lực ...

Chính vì thế, vợ chồng anh Đặng (Liêu Ninh, Trung Quốc) chỉ cho con gái 3 tuổi xem tivi 15 phút mỗi ngày. Cô bé dù khó chịu nhưng vẫn không thể làm trái ý của bố mẹ.

Clip hài hước bé gái xem ké tivi nhà đối diện

Gần đây, anh Đặng phát hiện con gái thường ngồi bên cửa sổ cả tiếng vào khung giờ nhất định. Thỉnh thoảng cô bé còn mang cả đồ ăn vặt, kê thêm chăn gối để ngồi cho cao rồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. 

Đến một ngày anh Đặng bất ngờ phát hiện con gái đang ngồi xem ké phim hoạt hình của một gia đình sống ở đối diện. Vừa xem cô bé vừa ăn bánh hết sức thoải mái khiến ông bố vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. 

Tuy nhiên, khi phát hiện bí mật "động trời" của con gái, chắc chắn bố mẹ bé phải xem lại các quy tắc của mình để con vừa được xem tivi, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1
Vừa xem ké tivi nhà hàng xóm vừa nhâm nhi đồ ăn vặt - Ảnh cắt từ clip
Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 2
Gương mặt ngây thơ vô số tội khi bị bố phát hiện bí mật - Ảnh cắt từ clip
Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 3
Mới 3 tuổi mà đã biết chuẩn bị chu đáo thế này - Ảnh cắt từ clip

"Đôi lúc tôi thấy con khóc vì ở bên kia tắt tivi, hoặc cười hớn hở khi tivi bật", người bố nói. Anh Đặng quay lại hành động thú vị của con gái rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận hài hước.

"Mới 3 tuổi mà đã biết lách luật rồi"; "Giờ mới hiểu câu nói trứng khôn hơn vịt"; "Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của trẻ"; "Cô bé thông minh ghê"; "Con gái ngoan quá muốn tiết kiệm tiền điện cho bố mẹ đây mà"; "Dễ thương quá đi mất"..., dân mạng bình luận. 

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