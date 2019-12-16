Hình ảnh dễ thương nhất ngày: Bé gái đang biểu diễn bất ngờ giơ 'ngón tay thối' nhưng lý do lại đáng yêu vô cùng

Tưởng vô lễ vì đang diễn trên sân khấu thì giơ "ngón tay thối", thế nhưng lý do đằng sau hành động của cô bé dễ thương này lại đáng yêu vô cùng.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của cô bé dễ thương trong buổi diễn ở trường và đằng sau đó là một câu chuyện hết sức đáng yêu. Theo đó, cô bé 5 tuổi này đang cùng các bạn diễn văn nghệ trong một dịp lễ. Thế nhưng, đang diễn giữa chừng thì cô bé bỗng dưng giơ “ngón tay thối” về phía người mẹ đang ngồi xem phía dưới.

Cô bé 5 tuổi giơ ngón tay giữa trong lúc đang diễn trên sân khấu - Ảnh: The Sun

Hành động của cô bé không chỉ khiến bà mẹ mà những vị khách xung quanh cũng hoảng hồn. Thế nhưng sau đó người mẹ đã phát hiện nguyên nhân con gái giơ "ngón tay thối" về phía mọi người. Trên thực tế, cô bé bị xước tay, trùng hợp là ngón tay bị thương lại là ngón giữa. Sau đó, cô bé còn giơ ngón tay còn lại để so sánh sự khác biệt giữa 2 ngón tay.

Hình ảnh của cô bé dễ thương nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng - Ảnh: The Sun

Theo thông tin trên The Sun, cô bé tên là Ella sống ở Maldon, Essex (Anh). Bức ảnh trên được người mẹ là chị Carla Bovingdon (33 tuổi) đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều hết lời khen ngợi bé gái đáng yêu, xinh đẹp.

Tuy nhiên, chị Carla Bovingdon cho biết chị sẽ dạy con gái không nên giơ ngón tay giữa trong lúc biểu diễn vì dễ gây hiểu lầm. Hiện bức ảnh dễ thương này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận liên tục trên các diễn đàn.

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