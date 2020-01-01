Cho rằng mẹ trọng nam khinh nữ, nữ sinh 17 tuổi viết thư tuyệt mệnh rồi dắt em gái nhảy sông nhằm "giải thoát".

ETToday đưa tin, sự việc đau lòng xảy ra ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thiếu nữ 17 tuổi tên Xiaomei có một em gái (10 tuổi) và một em trai (12 tuổi). Thường ngày, cha mẹ Xiaomei luôn thiên vị cho cậu quý tử duy nhất trong gia đình. Một ngày nọ, người mẹ mua một cái bánh cho con trai. Có lẽ do đói quá nên Xiaomei lỡ ăn một miếng rồi xảy ra cãi vã với em trai. Lúc này, bà mẹ đã mắng nhiếc Xiaomei bằng nhiều lời lẽ khó nghe: "Con nhóc chết tiệt, to xác thế này mà chỉ biết ăn, không biết nhường nhịn em trai gì cả".

Nữ sinh 17 tuổi đưa em gái đi nhảy sông vì cho rằng mẹ trọng nam khinh nữ - Ảnh: ETToday Xiaomei cãi lại mẹ: "Mẹ thiên vị vừa phải thôi. Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho em trai, không coi chị em con ra gì cả". Không ngờ bà mẹ giận dữ quát: "Tao không quan tâm mà nuôi mày lớn đến thế này à? Là chị mà lại tị nạnh với em trai như thế. Sau này tao già biết trông cậy gì ở mày đây?". Ngay sau đó, bà mẹ đưa con trai ra ngoài ăn cơm, ở nhà chỉ còn Xiaomei và em gái 10 tuổi. Thiếu nữ 17 tuổi đã viết một bức thư tuyệt mệnh với nội dung: "Mẹ à, chị em con sẽ rời khỏi thế giới này vĩnh viễn để mẹ không phải tức giận nữa. Sau này mẹ hãy trông cậy vào con trai của mẹ nhé. Con sẽ đưa em gái rời khỏi thế giới này, con rất vui vì điều đó. Con biết làm thế này là sai, nhưng con cũng muốn giải thoát cho em nữa".

Xiaomei chở em gái bằng xe máy đến hồ nước cách nhà không xa. Hai chị em nhảy xuống sông và chết đuối. Cảnh sát đưa thi thể hai chị em lên bờ - Ảnh: ETToday Người mẹ về nhà và phát hiện lá thư của con gái. Tuy nhiên mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Tại hiện trường, người mẹ khóc lóc thảm thiết, thậm chí quay lại trách móc con trai: "Chị chỉ ăn có một miếng bánh mà mày lại tranh cãi với nó, để rồi dẫn tới bi kịch này". Hành động của bà mẹ bị người xung quanh ngăn lại. Họ sợ rằng bé trai sẽ cảm thấy có lỗi và làm chuyện dại dột. Người mẹ gào khóc trước cái chết của hai con gái - Ảnh: ETToday Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Bà mẹ chỉ biết đổ lỗi, có nhận ra nguyên nhân từ chính mình mà ra không?"; "Trọng nam khinh nữ đã để lại trong lòng bọn nhỏ những bóng tối u ám. Điều này gây tổn thương nhiều hơn người lớn nghĩ rất nhiều"; "Tội nghiệp quá, các em có lỗi gì đâu"; "Cha mẹ nên chú ý hơn đến những thay đổi tâm lý của con cái để tránh những sự việc đau lòng tương tự"...

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