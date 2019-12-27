Hai nữ sinh trung học bị người đàn ông nhảy lầu tự tử rơi trúng. Hậu quả, cả 3 người đều tử vong bất chấp những nỗ lực cứu chữa của bác sĩ.

Theo China Daily, sự việc hy hữu xảy ra tại quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc.

Điều tra ban đầu cho thấy, tối 24/12, Zhang (17 tuổi) và Huo (15 tuổi, đều là học sinh trung học) đang trên đường từ lớp nghệ thuật về nhà. Đúng lúc này, người đàn ông họ Li (31 tuổi, người Hồ Bắc) sống trong tòa chung cư đã nhảy lầu tự tử và không may rơi trúng hai nữ sinh.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cả 3 đều không thể qua khỏi.

Người đàn ông nhảy lầu tự tử và rơi trúng hai nữ sinh đang đi bộ trên đường. Hậu quả là cả 3 đều tử vong - Ảnh: China Daily

Theo chính quyền địa phương, Zhang là con một trong gia đình. Cái chết của nữ sinh khiến cha mẹ cô bị đả kích rất lớn. Bố của Zhang suy sụp đến mức phải nhờ người thân cõng đến bệnh viện để nhận thi thể con.

Dì của Zhang tiết lộ, anh trai nữ sinh đã qua đời khi còn nhỏ, vậy nên cha mẹ dồn toàn bộ tình yêu thương cho cô con gái duy nhất.

"Con đầu lòng của chị tôi mất khi nó mới 10 tuổi. Hai tháng sau khi thằng bé qua đời, chị tôi có thai. Chẳng ai ngờ đứa nhỏ này của chị cũng rời bỏ thế giới sớm như vậy", dì của nữ sinh 17 tuổi xúc động nói.

Về phần Huo, ban giám hiệu nhà trường đang tìm cách liên lạc với gia đình của cô để báo tin buồn vì cha mẹ của Huo làm việc ở địa phương khác.

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