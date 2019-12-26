Sau một đêm nhập viện để điều trị viêm xoang mũi, nữ bệnh nhân 65 tuổi nghi nhảy lầu tự tử dẫn đến tử vong. Được biết nạn nhân bị viêm xoang mũi, nhập viện một mình.

Hôm nay (26/12), cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cho biết vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ một nữ bệnh nhân nghi nhảy lầu tự tử tại bệnh viện.

Theo đó, nạn nhân là bà Trần Thị Mương (65 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Phú). Vào ngày 25/12, nữ bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để điều trị viêm xoang mũi.

Sau một đêm nằm điều trị, bà Mương được cho là đã nhảy từ phòng điều trị ở tầng 9 xuống sân thượng tầng 5 dẫn đến tử vong.

Bệnh viện nơi bà Mương nghi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Được biết, nạn nhân nhập viện điều trị một mình, không có người thân đi cùng. Theo thông tin trên Zing, cơ quan chức năng bước đầu nhận định có thể do buồn chán nên nạn nhân đã nhảy lầu tự sát.

Cách đây không lâu, tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ việc bệnh nhân tự tử tại bệnh viện sau khi biết kết quả hội chẩn.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa 14/11, tại Bệnh viện C Đà Nẵng (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), mọi người bất ngờ nghe tiếng động lớn tại bãi giữ xe số 1, nằm gần cổng ra vào.

Đến kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện bà N.T.N (sinh năm 1971, ngụ Thanh Khê, Đà Nẵng) nằm dưới nền xi măng. Mặc dù nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi.

Sau khi biết kết quả hội chẩn, bà N. tự tử ngay trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Được biết trước đó bà N. được chẩn đoán mắc bệnh nấm khoang miệng, nhập viện tại khoa Tai mũi họng của bệnh viện. Vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện vừa tiến hành hội chẩn liên viện và phát hiện bệnh nhân nhiễm lao. Sau đó không lâu thì vụ việc đau lòng xảy ra.

Đà Nẵng: Nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 4 xuống đất sau khi biết mắc bệnh lao Nữ bệnh nhân nghi nhảy lầu tự tử sau khi biết kết quả hội chẩn. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để người thân lo hậu sự.

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