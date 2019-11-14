Nữ bệnh nhân nghi nhảy lầu tự tử sau khi biết kết quả hội chẩn. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để người thân lo hậu sự.

Trưa nay (14/11), một người phụ nữ tên N.T.N (sinh năm 1971, ngụ Thanh Khê, Đà Nẵng) đã tử vong tại chỗ khi rơi từ tầng 4 bệnh viện, nghi nhảy lầu tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa, trong lúc người dân đang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bất ngờ nghe tiếng động lớn tại khu vực bãi giữ xe số 1, nằm gần phần cổng ra vào bệnh viện.

Nạn nhân nhảy lầu tự tử sau khi có kết quả hội chẩn - Ảnh: Internet

Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N. đã nằm dưới nền xi măng nên tri hô, gọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Theo thông tin lãnh đạo bệnh viện chia sẻ trên Zing, chị N. bị bệnh nấm khoang miệng. Buổi sáng cùng ngày, các bác sĩ hội chẩn xác định chị N. mắc bệnh lao. Theo kế hoạch, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Lao và Phổi Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, chị N. có biểu hiện đau buồn vì bệnh tật. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Cách đây không lâu, tại Cần Thơ cũng vừa xảy ra trường hợp bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại bệnh viện sau tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 14/10 vừa qua, anh T.V.S (37 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhập viện do tai nạn giao thông. Nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương, được đưa lên tầng 9 điều trị.

Người đàn ông nhảy lầu tự tử sau tai nạn tại Cần Thơ - Ảnh: Internet

Đến khoảng 10 giờ hôm sau (15/10), bệnh nhân xuống tầng 6 rồi bất ngờ nhảy qua cửa sổ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ, nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào khoa hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

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