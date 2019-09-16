Hà Nội: Nam thanh niên nghi sát hại 2 nữ sinh viên trong phòng trọ rồi nhảy lầu tự tử

Tin nóng 16/09/2019 11:10

Kiểm tra phòng trọ có nam thanh niên nhảy lầu tự tử, cơ quan chức năng phát hiện 2 nữ sinh bị sát hại. Cả hai nạn nhân đều sinh năm 2000, đang học tại 1 trường cao đẳng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 nữ sinh bị sát hại trong ngôi nhà cho thuê ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay (16/9), người dân nghe tiếng một thanh niên kêu cứu. Lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện một thanh niên nhảy lầu tự tử nhưng không chết. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

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Cơ quan công an phát hiện 2 nữ sinh bị sát hại khi kiểm tra căn phòng có nam thanh niên nhảy lầu tự tử - Ảnh: Công an TP.HCM

Khi tiến hành kiểm tra một căn phòng trong ngôi nhà trên, cơ quan chức năng phát hiện 2 cô gái tử vong. Theo thông tin trên Dân trí, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nam thanh niên này đã giết người rồi tự tử.

Theo lời kể của người dân sống gần khu vực này trên Vietnamnet, vào lúc xảy ra sự việc, mọi người không nghe thấy tiếng cãi nhau. Bên cạnh đó, ngoài 2 nữ sinh tử vong, còn 1 người khác bị đâm ở vai, đang được đưa đi cấp cứu.

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Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Zing

Được biết 2 nạn nhân tử vong đều sinh năm 2000, quê ở Hải Dương và Điện Biên, cùng học tại một trường cao đẳng tại Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

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