Chỉ vì mâu thuẫn về chiếc điếu cày, người em sát hại anh trai ngay trong lễ cúng 49 ngày của bố. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng em sát hại anh trai.

Theo Tuổi trẻ, vào sáng qua (13/9), gia đình tổ chức lễ cúng 49 ngày cho ông N.V.T (ngụ xã Quang Bình, huyện Kiến Xương). Trong lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ, giữa anh Nguyễn Xuân Thanh (sinh năm 1991) và em trai là Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1999) xảy ra mâu thuẫn về chuyện mang điếu cày lên chùa cho khách dùng.

Người em sát hại anh trai vì mâu thuẫn chiếc điếu cày trong lễ cúng 49 ngày của bố - Ảnh: Internet

Trong lúc tranh cãi, Thắng đã dùng dao đâm anh trai bị thương. Dù anh Thanh đã bỏ chạy nhưng Thắng vẫn đuổi theo truy sát anh trai. Chạy được khoảng 1km thì anh Thanh gục xuống bất tỉnh. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ án mạng thương tâm liên quan đến mâu thuẫn gia đình.

Em sát hại anh trai lúc rạng sáng

Theo đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11/8, cơ quan chức năng nhận được tin ông N.H.H (sinh năm 1976, trú đội 12, thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tử vong tại nhà. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Ông H. bị em trai sát hại trong lúc xảy ra tranh cãi - Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bị một vật cứng tác động vào đầu, trên cổ có vết cắt. Nghi phạm trong vụ án được xác định là N.H.N (sinh năm 1985, em ruột của ông H.). Được biết cả 2 đều mắc bệnh tâm thần, anh em mâu thuẫn thường xuyên.

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