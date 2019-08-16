Cãi nhau ngay trong bữa ăn, người cha giết con của mình bằng hai nhát dao chí mạng. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ án.

Trao đổi với báo chí, chính quyền địa phương xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận tại phương vừa xảy ra vụ án mạng cha giết con. Nạn nhân là anh Trương Văn Dũng (40 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Hậu).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 15/8, anh Dũng ngồi ăn cơm với chị gái và bố là ông Trương Văn Thơ (SN 1939).

Ngôi nhà xảy vụ án cha giết con tại Nghệ An - Ảnh: Internet

Lúc này, anh Dũng và ông Thơ xảy ra tranh cãi. Vì trước đó hai người đã có mâu thuẫn, người bố bực tức nên bất ngờ dùng dao đâm 2 nhát vào cổ và dưới nách con trai. Vì hai vết thương trúng vào chỗ hiểm, nạn nhân mất máu và tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ án mạng thương tâm liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến dư luận xót xa.

Bị đánh, cha dùng dao cắt cổ con trai

Tối 31/7, cơ quan Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận được trình báo từ người dân về việc một nam thanh niên tử vong trong nhà với vết cắt trên cổ.

Vì bị đánh, người cha dùng dao cắt cổ con trai khi đang ngủ - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là Y Thức H’mốk (33 tuổi, trú buôn Kao, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Nghi phạm trong vụ án là Y Djin Byă (55 tuổi, cha ruột nạn nhân). Ban đầu tại cơ quan công an, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó người này khai vào chiều 31/7, con trai đi đám cưới về trong tình trạng say rượu. Lúc này hai cha con xảy ra mâu thuẫn nên người con trai ra tay đánh cha mình.

Bức xúc vì quá nhiều lần bị con trai đánh đập, lợi dụng lúc con trai ngủ ông Y Djin dùng dao cắt cổ Y Thức rồi lên giường ngủ.

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