Lời khai của nam thanh niên sát hại cô gái 18 tuổi trong ô tô: Lừa nạn nhân nhắm mắt nhận quà rồi ra tay đoạt mạng

Tin nóng 09/09/2019 15:46

Níu kéo không được, Châu ra tay sát hại người yêu rồi chở thi thể từ Đồng Nai về Cần Thơ. Tại đây, nghi can uống thuốc sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời.

Hôm nay (9/9), trao đổi với báo chí, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Công Châu (27 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) về hành vi giết ngườiVào tháng 8 vừa qua, Châu đã sát hại người yêu cũ rồi tự tử bất thành. Nạn nhân là T.T.G.M. (18 tuổi, ngụ cùng huyện). 

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Nạn nhân bị sát hại khi mới 18 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết vào năm 2017, M. và Châu có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Sau đó, M. nghỉ học lên TP. Biên Hòa, Đồng Nai sống với anh trai để học nghề uốn tóc.

Vào tháng 8 vừa qua, Châu phát hiện M. có tình cảm với người mới nên tìm cách níu kéo nhưng bất thành. Đến ngày 21/8, đối tượng này thuê ô tô 7 chỗ từ Cần Thơ lên Đồng Nai để gặp M.

Trong thời gian này, M. có gặp Châu và đi chơi chung nhưng sau đó không nghe điện thoại của Châu nữa. Đến ngày 25/8, Châu hẹn gặp M. với lý do chia tay để về lại Cần Thơ.

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Chiếc xe ô tô Châu thuê để lên Đồng Nai gặp người yêu - Ảnh: Internet

Lúc này, Châu chở bạn gái ra khu vực vắng, đòi kiểm tra điện thoại nhưng M. không đồng ý. Sau đó, đối tượng giả vờ kêu M. nhắm mắt lại để tặng quà rồi dùng tay bịt miệng, cầm dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, gây án xong, Châu chở thi thể về TP. Cần Thơ. Khi đến địa phận tỉnh Đồng Tháp, đối tượng mua thuốc trừ sâu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Châu lái xe về đến thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ và tìm đến chỗ vắng uống thuốc trừ sâu tự tử. Vì vùng vẫy quá mạnh nên cửa xe ô tô bung ra, người dân phát hiện và đưa Châu đi cấp cứu.

Nam thanh niên sát hại bạn gái trong phòng trọ rồi tự tử

Nam thanh niên sát hại bạn gái trong phòng trọ rồi tự tử

Sau khi bóp cổ và dùng dao thái lan cắt đứt cổ tay người yêu khiến nạn nhân tử vong, Thọ dùng dao đâm vào ngực và cắt cổ tay mình để tự tử.

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Từ khóa:   giết người uống thuốc trừ sâu tự tử Cần Thơ

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