Khi được HĐXX cho nói lời cuối, bị cáo Võ Minh Thắng bất ngờ quỳ gối xin lỗi gia đình nạn nhân và hy vọng được cho con đường sống để trở về với mẹ.

Ngày 29/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Minh Thắng (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội giết người. Thắng nguyên là giáo viên thể dục của Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân là chị N.T.T vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp của Thắng. Bị cáo Võ Minh Thắng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay - Ảnh: Phương Duy Trong phiên tòa xét xử hôm nay, ngoài gia đình người bị hại, người thân của bị cáo thì còn có nhiều học sinh của trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh) đến tham dự.

Bị cáo Thắng và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau, cả hai dự định kết hôn vào 30/4/2018. Tuy nhiên, đến gần ngày cưới, chị T. phát hiện Thắng còn liên lạc với người yêu cũ nên chủ động chia tay và đòi hủy hôn. Người nhà mang di ảnh cô giáo T. đến tòa - Ảnh: Phương Duy Sau đó, Thắng đã nhiều lần tìm gặp chị T. để xin hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Vào ngày 23/4/2018, sau khi gác thi, Thắng gặp chị T. tại trường và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, khi chị T. chạy xe về nhà, Thắng đã điều khiển xe máy bám theo. Lúc nạn nhân chạy đến đường Trường Sa (đoạn qua quận Bình Thạnh), Thắng ép xe chị T. vào lề đường, cả hai tiếp tục cãi nhau. Mẹ của Thắng khóc suốt phiên tòa - Ảnh: Phương Duy Bị chửi, Thắng bực tức rút chìa khóa xe máy của chị T. ném vào bãi cỏ. Nhớ đến những lời nói của chị T., Thắng mở cốp xe lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng, cổ, ngực của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra, nạn nhân bị đâm 21 vết thương trong đó phần cổ, gáy có 12 vết thương. Gây án xong, Thắng lên xe máy định ra cầu Bình Lợi tự tử. Trên đường đi, Thắng đã quay lại công an Bình Thạnh để đầu thú. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Thắng quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già. Thắng chắp tay quỳ gối xin lỗi gia đình nạn nhân và hy vọng HĐXX cho cơ hội sống để chăm sóc mẹ già - Ảnh: Phương Duy Cuối cùng, HĐXX tuyên bị cáo phạm tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015, tuyên phạt bị cáo tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 400 triệu đồng. Sau khi nghe HĐXX tuyên án, gia đình nạn nhân đã la ó, khóc lóc, không đồng tình với bản án. Người nhà nạn nhân không đồng tình với bản án của HĐXX - Ảnh: Phương Duy Mẹ của Thắng cúi lạy người nhà nạn nhân, xin lỗi thay con trai - Ảnh: Phương Duy Trước những lời lẽ gay gắt của gia đình bị hại, mẹ của Võ Minh Thắng đã khóc lóc, chắp tay van xin gia đình chị T. cho con mình cơ hội sống.

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa Mẹ bị cáo Võ Minh Thắng - người ra tay sát hại người yêu cũ vì không chịu hàn gắn - đã khóc ngất trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

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