Mẹ bị cáo Võ Minh Thắng - người ra tay sát hại người yêu cũ vì không chịu hàn gắn - đã khóc ngất trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay (29/3), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thầy giáo Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, quê Bến Tre) sát hại người yêu cũ đồng thời là đồng nghiệp tên N.T.T (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bị cáo Võ Minh Thắng trong phiên tòa hôm nay - Ảnh: Phương Duy Theo lời khai của bị cáo, khi đi chụp hình cưới, mẹ của chị T. phát hiện tin nhắn của Thắng và người yêu cũ. Sau đó, bà và gia đình ngăn cấm cả hai đến với nhau. Vì bị ngăn cấm nên cả hai chỉ có thể gặp nhau tại trường. Sau nhiều lần cãi nhau, vì nhận thấy "tình cảm chị T. không còn dành cho bị cáo" (lời của bị cáo - PV) nên sau khi gác thi vào ngày 23/4 năm ngoái, Thắng đã đi theo chị T. đến đường Trường Sa thì chặn đầu xe lại. Tại đây, Thắng kể vì bị chị T. xúc phạm nên không kiềm chế được cảm xúc và dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau khi gây án, Thắng định nhảy cầu tự tử nhưng vì suy nghĩ về gia đình nên mới đi đến cơ quan công an đầu thú.

Mẹ bị cáo khóc hết nước mắt trong phiên tòa - Ảnh: Phương Duy Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho rằng những lời khai của Thắng là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, chị T. là người phát hiện việc Thắng còn liên lạc với người yêu cũ. Gia đình không hề ngăn cấm cả hai đến với nhau. Ngoài ra, Thắng còn lừa gạt người yêu về gia cảnh của mình là có nhà ở quận 11 nhưng thực tế, gia đình Thắng ở Bến Tre. Phía gia đình nạn nhân yêu cầu bị can bồi thường 300 triệu tiền mai táng và 100 tháng lương cơ bản.

Theo lời của luật sư bào chữa cho Võ Minh Thắng, bị cáo là con một trong gia đình khó khăn, là người hiền lành, được đồng nghiệp yêu quý. Nhiều học sinh của cô T. có mặt tại tòa - Ảnh: Phương Duy Liên quan đến sự việc, đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo Võ Minh Thắng. Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy nạn nhân bị đâm 21 nhát dao. Trong đó, vùng cổ và gáy có 12 vết thương.

Một cô gái bị chém chết trên đường Trường Sa, TP.HCM Cô gái bị người thanh niên dùng hung khí chém gục tại chỗ, hung thủ phóng xe rời khỏi hiện trường.

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