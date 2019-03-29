Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa

Xã hội 29/03/2019 11:58

Mẹ bị cáo Võ Minh Thắng - người ra tay sát hại người yêu cũ vì không chịu hàn gắn - đã khóc ngất trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay (29/3), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thầy giáo Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, quê Bến Tre) sát hại người yêu cũ đồng thời là đồng nghiệp tên N.T.T (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa - Ảnh 1
Bị cáo Võ Minh Thắng trong phiên tòa hôm nay - Ảnh: Phương Duy

Theo lời khai của bị cáo, khi đi chụp hình cưới, mẹ của chị T. phát hiện tin nhắn của Thắng và người yêu cũ. Sau đó, bà và gia đình ngăn cấm cả hai đến với nhau. Vì bị ngăn cấm nên cả hai chỉ có thể gặp nhau tại trường. Sau nhiều lần cãi nhau, vì nhận thấy "tình cảm chị T. không còn dành cho bị cáo" (lời của bị cáo - PV) nên sau khi gác thi vào ngày 23/4 năm ngoái, Thắng đã đi theo chị T. đến đường Trường Sa thì chặn đầu xe lại. Tại đây, Thắng kể vì bị chị T. xúc phạm nên không kiềm chế được cảm xúc và dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau khi gây án, Thắng định nhảy cầu tự tử nhưng vì suy nghĩ về gia đình nên mới đi đến cơ quan công an đầu thú.

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa - Ảnh 2

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa - Ảnh 3
Mẹ bị cáo khóc hết nước mắt trong phiên tòa - Ảnh: Phương Duy 

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho rằng những lời khai của Thắng là hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, chị T. là người phát hiện việc Thắng còn liên lạc với người yêu cũ. Gia đình không hề ngăn cấm cả hai đến với nhau. Ngoài ra, Thắng còn lừa gạt người yêu về gia cảnh của mình là có nhà ở quận 11 nhưng thực tế, gia đình Thắng ở Bến Tre. Phía gia đình nạn nhân yêu cầu bị can bồi thường 300 triệu tiền mai táng và 100 tháng lương cơ bản. 

Theo lời của luật sư bào chữa cho Võ Minh Thắng, bị cáo là con một trong gia đình khó khăn, là người hiền lành, được đồng nghiệp yêu quý.

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa - Ảnh 4
Nhiều học sinh của cô T. có mặt tại tòa - Ảnh: Phương Duy 

Liên quan đến sự việc, đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo Võ Minh Thắng. 

Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy nạn nhân bị đâm 21 nhát dao. Trong đó, vùng cổ và gáy có 12 vết thương.  

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