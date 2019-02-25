Mặc dù đều đã có gia đình nhưng Hiệp và chị T. vẫn qua lại với nhau hơn 6 năm. Gần đây, vì mâu thuẫn tình cảm nên Hiệp ra tay sát hại người tình.

Hai ngày gần đây, vụ việc chị N.T.T (sinh năm 1988, trú tại xã Tam Cường, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, làm nghề lái taxi) bị đối tượng Trần Quốc Hiệp (trú tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông) chặn xe, đập vỡ kính đâm tử vong rồi tự tử khiến dư luận bàng hoàng.

Theo chia sẻ của hàng xóm gia đình Hiệp với một số cơ quan báo chí, tại địa phương đối tượng là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người, rất chăm chỉ làm ăn và cũng chưa có tiền án, tiền sự gì.

Được biết, Hiệp là tài xế taxi cùng công ty với nạn nhân. Đối tượng này đã có vợ và hai con nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với chị T. Mối quan hệ của cả hai đã kéo dài hơn 6 năm. Trong khi đó chị T. cũng đã có gia đình, lấy chồng nước ngoài và có 1 con.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn, Hiệp nghi ngờ chị T. muốn chấm dứt quan hệ để qua lại với người đàn ông khác nên đã gây ra án mạng.

Gây án xong, đối tượng uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành. Sau khi Hiệp được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột. Hiện đối tượng này đã tỉnh lại và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 16 giờ ngày 23/2, khi chị N.T.T lái xe đến khu vực xã Tam Cường, Huyện Tam Nông thì bất ngờ bị Trần Quốc Hiệp chặn lại, đập vỡ kính xe rồi sát hại.

Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Sau khi gây án, nghi phạm đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Chân dung cụ ông U70 giết người tình nhỏ hơn gần 20 tuổi vì ghen Thấy người tình gọi điện thoại cho người khác, ông Kha cho rằng bà Hiệp đã thay lòng nên dùng dao sát hại.

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