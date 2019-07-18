Hình ảnh nam thanh niên đánh bạn gái ngay giữa đường phố khiến cộng đồng mạng bức xúc, muốn tìm đến tận nhà để “dạy dỗ”.

Từ trước đến nay, hành vi đánh đập phụ nữ luôn bị xã hội lên án gay gắt. Thế nhưng vẫn còn không ít những người đàn ông tàn nhẫn đánh đập vợ, người yêu của mình. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đánh bạn gái ngay giữa đường khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, cặp đôi xảy ra tranh cãi dẫn đến giằng co. Nam thanh niên đã tát mạnh vào mặt và đầu cô gái. Chưa hết, người này còn nắm đầu, đạp vào người bạn gái khi cô ngã xuống đường mặc kệ nạn nhân khóc lóc, kêu la. Sự việc được cho là xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân (TP.HCM).

Hình ảnh nam thanh niên đánh bạn gái giữa đường khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều người còn có ý định tìm đến “dạy dỗ” thanh niên này một bài học để biết tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là người yêu của mình.

“Dù cho có chuyện gì thì đàn ông cũng không được đánh phụ nữ, nhất là người mà mình yêu. Nếu không biết yêu thương người khác thì chỉ nên sống một mình, đừng làm khổ phụ nữ”, M.A bình luận.

“Nhìn mà tức thay cô gái, tên này cần được dạy bài học tôn trọng phụ nữ. Mà mấy bạn gái nếu gặp bạn trai bạo lực vậy tốt nhất nên chạy đi chứ đừng ở đó cãi lại chỉ thiệt thân”, lời khuyên của một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

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