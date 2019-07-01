Nhiều giờ qua, clip cô gái bị đánh hội đồng tại chung cư ngay giữa đêm khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Hôm qua (30/6), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang phối hợp với công an huyện xác minh để làm rõ vụ việc trong đoạn clip cô gái bị đánh hội đồng tại tòa nhà HH03A, B1.3, khu đô thị Thanh Hà.

Theo đó, cơ quan này đã nhận được trình báo của anh L. (trú ở tòa nhà HH03A B1.3) về việc vào khoảng 0 giờ ngày 24/6, một cô gái tên T. trú tại tầng 4, tòa nhà HH03A bị một nhóm 9 người (7 nam, 2 nữ) tìm đến hành hung.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhóm người này gõ cửa căn hộ của chị T. (người mặc đồ đỏ). Ngay khi chị bước ra, những người này đã hung hăng lao tới nắm tóc, đánh, đạp liên tục vào người chị. Mặc dù nạn nhân đã cố chống cự nhưng vì sức yếu, không đánh lại những gã đàn ông cao to nên đành chịu đòn.

Clip cô gái bị đánh hội đồng bởi những người đàn ông cao to gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Không dừng lại ở đó, những người hàng xóm sống cùng tầng với nạn nhân nghe thấy tiếng ồn đi ra can ngăn tuy nhiên cũng bị nhóm người này rượt đuổi, dọa đánh.

Theo thông tin từ Tổ quốc, vào thời điểm xảy ra vụ việc mặc dù các đối tượng kéo đến rất đông, gây ồn ào ở tầng 4, khiến người dân sống ở đây sợ hãi nhưng không thấy bảo vệ tòa nhà xuất hiện, can thiệp giải quyết vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, sau đó nhóm người này còn khống chế, kéo nạn nhân xuống sân chung cư và tiếp tục đánh đập dã man. Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Sau khi bị hành hung, nạn nhân bị bầm tím khắp cơ thể.

"Đúng là những kẻ côn đồ, nhìn cô gái bị đánh mà tội nghiệp quá, hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý những kẻ này thích đáng", K.L bình luận.

"Không hiểu bảo vệ chung cư làm ăn kiểu gì mà những kẻ côn đồ này lại vào được chung cư, đánh người dã man như vậy. Hy vọng nạn nhân không bị thương nặng", một cư dân mạng bức xúc.

Hiện đoạn clip cô gái bị đánh hội đồng vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-nhom-thanh-nien-cao-to-den-tan-nha-lao-vao-nam-toc-danh-dap-co-gai-da-man-giua-khuya-gay-buc-xuc-329738.html