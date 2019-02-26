Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc

Xã hội 26/02/2019 17:37

Mặc dù bị người yêu đánh đập nhiều lần, thậm chí phải nhập viện nhưng vì còn thương nên cô gái vẫn chọn tha thứ cho anh ta.

Nhiều giờ qua, chia sẻ của một cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, đặc biệt là chị em phụ nữ. Theo đó, cô gái liên tục bị người yêu đánh đập nhưng vẫn tha thứ cho anh ta vì còn yêu. Thậm chí cô còn nói dối gia đình để bao che cho người đàn ông vũ phu đó. Đến khi không thể chịu đựng nổi, cô đã nói lời chia tay. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể thoát khỏi "địa ngục trần gian".

“Yêu nhau từ ngày 22/10/2017, khoảng thời gian đầu khá yên ấm cho đến đầu năm 2018, cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Anh nghe lời bạn bè nói em ăn chơi bay bổng, hút cái này cái kia. Nhớ mãi ngày đầu anh đánh em tại nhà nghỉ rồi anh quấn cỏ ép em hút chỉ vì nghe bạn nói là em hút ghê lắm! Giải thích mãi, cầu xin các kiểu nhưng không thành. Anh bắt đầu bóp cổ, tát, đánh, nhưng thương nên bỏ qua.

Những khi say xỉn, nghe lời người ngoài, anh càng đánh nặng hơn. Dùng nịt, ghế và nhiều thứ khác, quất thẳng vô người không thương xót. Có lần bong gân tay, phải nghỉ làm ở nhà 2 tháng. Yêu quá hóa ngu, em nói với bố mẹ là té xe. Năm qua chắc té xe mấy chục lần, đến mức ba mẹ đi giải hạn cho luôn.

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 1
Cô gái bị bạn trai đánh bị thương trên mặt - Ảnh: Internet

Rồi đến tháng 11/2018, dồn hết bực tức khi nghe lời bạn bè, về đập em 1 trận xỉu lên xỉu xuống. Đánh xong, anh chở thẳng xuống đường vắng vứt đó, lấy điện thoại của em và bỏ về. Em nằm ngoài nắng đến chiều vì đường khá vắng. Chịu không được em nói với gia đình, gia đình đòi báo công an nhưng em lại xin tha cho anh lần này.

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 2
Gã thanh niên sẵn sàng đánh đập bạn gái vì nghe lời bạn - Ảnh: Internet

Và cái gì đến cũng đến, tối mùng 4 Tết vừa qua, bị anh đánh 1 trận nằm viện. Ăn cháo không nổi, đứng lên ngồi xuống cũng không, nằm cũng không vì thương tích khá nặng. Lại 1 lần nữa sợ gia đình mình làm gì anh nên em nói với gia đình là em đi du lịch. Một tuần sau, anh đưa em về nhà anh vì sợ ba mẹ em biết.

Tối hôm đó, anh lại nhậu cùng bạn bè rồi lại tiếp tục đánh em. Em lại trốn về nhà và vờ như mình vừa đi du lịch về để che giấu mọi tội lỗi của anh. Nếu tính khoảng thời gian chia tay thì chắc lâu lắm rồi, nhưng cứ gặp ở đâu là anh đánh ở đó, dù đã không là gì của nhau.

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 3
Một trong những vết thương của cô gái do bạn trai gây nên - Ảnh: Internet

Em viết lên đây để cho mọi người thấy bộ mặt thật này! Ai cũng nói về em không tốt, không tin là con người này hung dữ ra sao. Em cũng không biết làm sao nữa, chỉ biết viết lên đây để mọi người giúp em đòi lại công bằng. Giờ tay em cũng không thể đi làm việc nặng được nữa”.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Đa số đều cho rằng cô gái quá lụy tình, nếu không muốn phải chịu khổ về sau thì nên sớm chấm dứt câu chuyện tình cảm này.

“Bố mẹ sinh ra em có một cơ thể bình thường, nguyên vẹn nhưng chỉ vì một gã đàn ông mà thân thể tàn tạ, chịu đủ mọi đánh đập. Nếu em còn tiếp tục tình yêu này, thật sự chẳng biết nói gì”, M.K bình luận.

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 4
Sau nhiều lần bị đánh đập, cánh tay cô gái đã không còn làm được những việc nặng - Ảnh: Internet

 “Giờ em nên báo công an, nếu để kéo dài thì có khi em sẽ gặp chuyện không may. Dù là người yêu hay đã chia tay thì gã đó cũng không có quyền đánh đập em như thế”, K.O khuyên.

Tuy nhiên, cũng có không ít người đứng về phía cô gái vì họ cho rằng tình yêu là thứ không ai có thể lý giải được nên đừng vội trách cứ.

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 5

Bị bạn trai đánh đập đến nhập viện, cô gái vẫn bỏ qua vì còn thương khiến chị em bức xúc - Ảnh 6
Mặc dù đã chia tay nhưng cô gái vẫn bị bạn trai cũ đánh đập - Ảnh: Internet

“Khi mọi người không ở trong hoàn cảnh đó, mọi người không hiểu hết được đâu. Tình yêu là cái gì đó rất khó lý giải. Mặc dù biết đó là sai lầm nhưng họ không thể từ bỏ tình cảm đó được”, một cư dân mạng lý giải.

Bên cạnh đó, cũng có không ít đấng mày râu cảm thấy tiếc nuối vì một cô gái tốt như vậy lại gặp phải gã Sở Khanh.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ và bình luận.

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