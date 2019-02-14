Cô gái bị chửi nhiều nhất ngày Valentine: Hai lần mất con, người yêu ham mê cờ bạc, lạnh nhạt nhiều ngày vẫn không nỡ bỏ

Xã hội 14/02/2019 14:43

Mặc dù người yêu thường xuyên cờ bạc, nợ nần, không có ý định kết hôn với mình nhưng cô gái vẫn tin anh ta là người tốt, sa ngã chỉ vì bị bạn bè rủ rê.

Mặc dù biết khi yêu phụ nữ thường trở nên nhẹ dạ, luôn đặt hết lòng tin vào một nửa của mình thế nhưng có nhiều trường hợp cả tin đến mức mù quáng, tự lừa dối bản thân để rồi chịu khổ cả đời.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ và nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, dù người yêu thường xuyên cờ bạc, nợ nần nhưng cô gái vẫn không nỡ bỏ, tin rằng anh là người tốt.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ như sau: “Em và người yêu của em yêu nhau gần 2 năm. Đã có bầu hai lần và bị lưu thai. Anh ấy rất ham chơi lô đề cờ bạc. Em thì chỉ làm để trả nợ. Trước Tết em và người yêu đã giận nhau, anh ấy về quê ăn Tết và nói không bao giờ ra Hà Nội nữa.

Cho đến mùng 6 Tết không gọi cho em một cuộc gọi nào. Em lên xe về nhà anh, anh nhìn thấy em bất ngờ lắm xong xô em ra. Em bảo nếu anh không thích em bắt xe về nhé, anh im không nói gì, một lúc sau anh ôm em ngủ rồi bảo em dậy đi chúc Tết anh em.

Cô gái bị chửi nhiều nhất ngày Valentine: Hai lần mất con, người yêu ham mê cờ bạc, lạnh nhạt nhiều ngày vẫn không nỡ bỏ - Ảnh 1
Câu chuyện của cô gái nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Tới tối anh em tới ăn cơm rồi bảo cưới nhưng em vẫn chưa quyết định cưới. Ông bà bảo 1 là cưới 2 là chia tay dứt khoát để ảnh đi nước ngoài.

Người yêu em bảo là không cưới, không đi nước ngoài. Xong em lên Hà Nội đến nay được 3 ngày anh không thèm nhắn tin, gọi điện gì cho em cả. Em thì rất nhớ và yêu anh ấy.

Mọi người cho em lời khuyên với em nên tiếp tục chờ người ta thay đổi hay là bỏ ạ. Bản chất anh ấy rất tốt nhưng bị bạn bè dụ dỗ chơi bời nên vậy. Bây giờ em nửa muốn cố gắng, nửa không biết làm sao”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện đã nhận được hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái yêu quá mù quáng, nếu cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ chịu khổ.

Cô gái bị chửi nhiều nhất ngày Valentine: Hai lần mất con, người yêu ham mê cờ bạc, lạnh nhạt nhiều ngày vẫn không nỡ bỏ - Ảnh 2
Mặc dù người yêu thường xuyên nợ nần vì cờ bạc, lô đề nhưng cô gái vẫn tin rằng anh là người tốt - Ảnh minh họa: Internet

“Nếu giờ không bỏ thì tương lai em chính là người chịu khổ. Người tốt thì chẳng ai để người yêu làm lụng vất vả trả nợ cho mình đâu em gái à”, M.K đưa ra lời khuyên.

“Em gái này mù quáng quá rồi, chẳng ai nói em nghe nữa đâu. Em mà ở gần chị, chị tát cho tỉnh ra”, một dân mạng bức xúc.

Hiện câu chuyện éo le này vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng.

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