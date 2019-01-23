Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ câu chuyện của một cô vợ trẻ đang có thai bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì tranh cãi chuyện tiền bạc. Sau khi được đăng tải, câu chuyện này khiến chị em phụ nữ vô cùng bức xúc.

Trong đời sống vợ chồng, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm. Nếu không biết cách giải quyết, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của gia đình.

Chồng em kiếm được mỗi tháng hơn 30 triệu, em thì được tầm 7 triệu thôi. Chồng em mỗi tháng chi trong gia đình tiền nhà, tiền điện, mạng vào tầm 1,5 triệu và tiền học con em là 1,5 triệu, tổng 3 triệu. Còn lại anh ý mua đất và gửi cho bố mẹ chồng ở quê. Đất đai này anh ý nói là của anh ý, em không có phần nào và em cũng đồng ý nên em không quan tâm đến chuyện này nữa.

Người vợ đáng thương kể trong một nhóm kín trên Facebook: “Em vừa bị chồng đánh và đuổi ra đường. Em mệt mỏi quá. Vợ chồng em cãi nhau về tiền nong. Nói qua cho mọi người hiểu là từ trước vợ chồng em đã lục đục nhiều lần rồi, giờ là sống vì con thôi và tiền ai người đấy tiêu.

Còn em thì chi tiền sinh hoạt gia đình. 1 đứa con 2 tuổi và đang bầu bí nên nói chung cũng tiêu kha khá. Tầm 4 - 5 triệu/tháng, nhiều khi hơn. Hôm nay chồng em đi làm 12 giờ đêm về, rồi bắt từ giờ em phải đóng tiền nhà. Em không đồng ý vì nếu em phải ôm thêm tiền nhà nữa thì tiền dư em còn rất ít, chưa kể nhiều khi con em ốm đi viện là tháng đó em lại thiếu tiền. Em thấy chồng em khôn quá.

Chồng em thấy em không đồng ý thì chửi mắng em giấu giếm tiền nong, rồi bắt nghỉ việc về quê ở với bố mẹ chồng. Thế là xông vào đánh em. Đánh xong lôi xềnh xệch em ra khỏi cửa đuổi em đi. Hồi trước cũng đánh và đuổi em nhiều lần, nhưng 2 bên gia đình đã giải quyết và em cũng nghĩ cho 2 đứa con nên em lại chấp nhận sống tiếp. Lần này liên quan đến tiền nên lôi đuổi em bằng được ra khỏi nhà. Em lại cố quay vào nhà lấy ít quần áo, đồ đạc cá nhân rồi đi.

Người đàn ông này đã đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà ngay giữa đêm sau khi tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm nửa hôm không lo không có chỗ đi, vì em cũng chẳng ngại ngủ nhà nghỉ. Nhưng vướng đồ đạc lại phải về nhà bố mẹ em. Giờ nằm giường nghe tiếng thở dài của bố mẹ mà em thấy mình nhục quá. 29, 30 tuổi đầu rồi chẳng làm được gì để bố mẹ yên tâm”.

Mặc dù chuyện mâu thuẫn tiền bạc giữa vợ chồng là chuyện bình thường nhưng việc đánh đập, lôi vợ đang mang thai đuổi ra khỏi nhà như câu chuyện nói trên khiến chị em vô cùng bức xúc.

“Có chồng như vậy thà độc thân còn hơn. Con của hai người mà bắt một mình vợ lo, không ngờ trên đời này còn có loại đàn ông như vậy nữa”, chị M.A bức xúc.

Câu chuyện khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc - Ảnh minh họa: Internet

“Chồng như vậy mà chị còn có thể chịu đựng, sinh hai được hai đứa con, đúng là nể chị thật. Đổi lại là em, chắc bỏ nhà đi lâu rồi. Khuyên chị suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này nếu không muốn tương lai khổ sở”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin về người trong cuộc nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.