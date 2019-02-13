Ông chồng bị hàng triệu bà vợ mắng chửi dịp Tết: Mới cưới được 4 tháng, lén lút đưa tình cũ đi karaoke rồi hôn hít

Xã hội 13/02/2019 10:46

Mặc dù đã có vợ nhưng người đàn ông này vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Thậm chí lợi dụng lúc vợ mình đi chúc Tết, anh ta còn lén đưa bồ nhí đi hát rồi hôn hít.

Chỉ mới những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng đã xôn xao với câu chuyện ông chồng lén lút đi chơi và hôn người yêu cũ khiến chị em vô cùng bức xúc.

Điều đáng nói là anh ta chỉ mới cưới vợ được 4 tháng. Câu chuyện được cô vợ trẻ chia sẻ trong một group kín dành cho phụ nữ khiến rất nhiều chị em tức giận, bức xúc thay cho cô.

Người vợ tội nghiệp kể: “Em phát điên lên mất. Em và chồng lấy nhau được 4 tháng, hôm mùng 4 chồng em chở em về nhà ngoại chúc Tết xong bảo đi có việc, từ lúc chồng đi em không thể liên lạc được, gọi về nhà chồng thì mẹ chồng cũng bảo không có chồng em ở nhà. Chiều nóng ruột quá em chạy về nội (cách nhà em 50km), vừa về đến cổng thì thấy chồng em đang chở người yêu cũ về, xong chồng em xuống xe còn chị kia quay đầu xe chạy đi mất, em sốc toàn tập.

Ông chồng bị hàng triệu bà vợ mắng chửi dịp Tết: Mới cưới được 4 tháng, lén lút đưa tình cũ đi karaoke rồi hôn hít - Ảnh 1
Sau khi đưa vợ về nhà mẹ ruột chúc Tết, người đàn ông lén đi karaoke với người cũ và hôn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ của chồng em từng quen chồng em 3 năm, hai gia đình đã qua lại, chị ấy gần nhà chồng em, lúc quen nhau chị ấy như người trong nhà, thậm chí còn ăn ngủ qua đêm với chồng em tại nhà. Lúc chia tay chị ấy níu kéo nhưng không được, có mấy lần nhắn tin chửi rủa xúc phạm em, nhưng em quen chồng em là sau khi anh ấy chia tay chị ấy hơn 1 năm.

Giờ em rối lắm, bạn bè em thì bảo bỏ, bố mẹ hai bên thì can ngăn, em trong lòng vẫn còn thương nhưng tổn thương quá nên em đã dằn vặt anh và bản thân rất nhiều”.

Câu chuyện éo le này đã tạo ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nếu cả hai còn tình cảm với nhau thì nên tha thứ và tiếp tục sống với nhau.

Tuy nhiên, cũng có không ít chị em khuyên cô vợ nhân lúc tình cảm cả hai còn chưa sâu đậm hãy dứt khoát từ bỏ vì có lần đầu thì sẽ có lần hai. Nếu tiếp tục sống với nhau thì cô vợ sẽ là người chịu nhiều đau khổ.

Ông chồng bị hàng triệu bà vợ mắng chửi dịp Tết: Mới cưới được 4 tháng, lén lút đưa tình cũ đi karaoke rồi hôn hít - Ảnh 2
Chỉ mới 4 tháng, cô vợ trẻ đã đau đớn phát hiện chồng lén lút hôn người khác sau lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

“Còn giận là còn thương, vậy tại sao không cho chồng mình một cơ hội để làm lại từ đầu. Là người thì ai không một lần mắc phải sai lầm, tốt nhất hãy thẳng thắn với nhau một lần rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng”, K.L khuyên.

“Thôi bỏ đi, nếu đã có lần đầu thì sẽ có lần hai. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Sau này có con thì sẽ càng đau khổ hơn, thà đau dài hơn đau ngắn”, một cư dân mạng khuyên người vợ trẻ nên từ bỏ người chồng không chung thủy để tránh đau khổ về sau.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thêm nhiều thông tin về vụ việc nhưng câu chuyện vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 

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Từ khóa:   chồng ngoại tình với người yêu cũ

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