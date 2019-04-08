Thế nhưng có không ít chị em đã phải cam chịu một cuộc sống khổ cực vì lấy phải người chồng chẳng ra gì. Mới đây, vào tối 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện của một người phụ nữ bị chồng đánh đập, bắt phá thai bỏ con.

Là phụ nữ, ai cũng mong mình sẽ lấy được người chồng tốt, sinh được những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Từ ngày sống cùng nhau cả năm trời tuần nào anh cũng bay lắc triền miên. Tôi biết tính anh mê chơi nên có cấm cũng không được, nên chỉ hy vọng và nhắc nhở anh nên chơi ít thôi để còn biết đường về nhà. Nhưng lần nào chơi xong anh cũng hứa hẹn nốt lần này, nốt lần này thôi. Nhưng đến tỉ lần cái nốt vẫn không bỏ được. Tôi cấm cản anh thì chửi bới đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí là đánh đập.

Người vợ xót xa chia sẻ lại câu chuyện của cuộc đời mình: “Tôi và anh học cùng nhau cấp 3 và mãi sau này gặp lại yêu và cưới nhau. Ngày mới cưới chưa được một tuần tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin yêu đương với người yêu cũ, trong khi mỗi buổi sáng thức dậy anh đều ôm và hôn tôi trước khi đi làm. Đến tận ngày hôm nay mỗi lần cãi nhau anh lại tìm cách liên lạc với những cô bạn gái cũ.

Tôi phải gọi cho bố mẹ nói việc anh nghiện ngập nhưng mẹ vẫn bênh anh. Tôi vô phúc khi vào cái nhà này, thật sự. Khi có mẹ chồng và chồng bắt vợ, bắt con dâu phá thai khi tôi và anh nhỡ nhàng có thêm đứa thứ 2.

Anh nói rằng: 'Mày mà không bỏ thai thì tao sẽ bỏ mày', còn mẹ chồng thì tôi nhớ như in chuyện mẹ gọi cho con hơn 30 phút điện thoại chỉ để khuyên con dâu bỏ con, con vẫn nhớ như in câu cuối cùng của mẹ: 'Con cứ suy nghĩ kỹ đi nếu quyết định bỏ thì mẹ sẽ có trách nhiệm đưa con đi'. Vì áp lực từ phía nhà chồng, tôi đành phải dứt ruột bỏ đứa nhỏ đi.

Còn nhớ, ngày tôi bụng mang dạ chửa thường phải chịu những trận đánh đến tím tái người của anh, thủng cả màng nhĩ tai, lúc đó chỉ có bố anh đưa tôi đi khám. Hết lần này đến lần khác tôi là nạn nhân của thói bạo hành.

Có lần cãi nhau ngoài đường anh đành lòng bỏ tôi và đứa con mới được hơn 1 tháng tuổi ngoài đường giữa đêm muộn. Có lần tôi đang bế con anh vẫn lao vào đánh đấm thâm tím cả mặt mũi, tôi ngã đập cả đầu thằng bé vào cái lò sưởi. Bố tôi lên đón tôi về và bố anh lại phải đưa tôi vào viện.

Còn anh vẫn thản nhiên ngủ như không có chuyện gì. Bố tôi nói: 'Mày còn ở với nó có ngày nó đánh mày chết lúc nào không hay con ạ, mày đã thấy mấy thằng nghiện nó phá như thế nào rồi đấy. Chẳng trông mong gì đâu'.

Tôi cũng không chịu được thể chịu được cảnh địa ngục trần gian này nên quyết định, về nhà mẹ và nộp đơn ly dị. Tiền xe của tôi rồi tiền riêng gia đình anh cho tôi khi cưới anh, anh nói vợ chồng tin tưởng thì đưa cho anh, không ở với nhau nữa nên tôi xin anh trả lại đến tôi nuôi con. Anh nói: 'Thế mày không trừ tiền tiêu, sinh hoạt điện nước?'.

Anh ra ngoài thì hào sảng ăn chơi ở nhà lại tính từng xu với vợ. Từ ngày cưới nhau anh không cho tôi nhập hộ khẩu, anh nói với mẹ anh sợ tôi cướp nhà. Là đàn ông làm hay nói gì thì nói cho đúng vào, biết tôi ăn nói không giỏi, anh đi bêu riếu đặt điều cho tôi để mọi người nghĩ tôi mới chính là con vợ tồi không biết điều, còn anh thì đứng đắn....”.

Những tin nhắn giữa người vợ và chồng - Ảnh: Facebook

Câu chuyện ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự tàn nhẫn của người chồng và gia đình anh ta. Hầu hết chị em phụ nữ đều khuyên người vợ nên sớm ly hôn để giải thoát khỏi gia đình này.

“Nếu câu chuyện trên là thật thì chị nên sớm ly hôn. Chứ sống kiểu đó thì khổ cả đời”, T.H khuyên.

“Thế mới nói, cuộc sống phụ nữ khổ trăm bề. Lấy được người chồng tốt thì nhờ, lấy phải kẻ vũ phu thì phải sống khổ cả đời”, B.B bình luận.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng nên lắng nghe sự việc từ hai phía mới công bằng. Hiện sự việc vẫn đang rất “nóng” trên các diễn đàn.