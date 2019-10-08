Mới đây tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử.

Trao đổi với báo chí, ông Giang Quốc Duy, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy xác nhận vụ việc một người đàn ông nhảy lầu tự tử vào khoảng 18h30 hôm qua (7/10).

Theo đó, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 52 tuổi (chưa rõ danh tính), mắc ung thư giai đoạn cuối. Nạn nhân đã điều trị tại bệnh viện nhiều tháng nay.

Người đàn ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, hình ảnh từ camera cho thấy nạn nhân lao từ tầng 4 khoa Ung bướu xuống đất. Lúc xảy ra sự việc người thân cũng có mặt nhưng không kịp ngăn cản.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa nạn nhân cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên người này tử vong. Một số người chứng kiến sự việc cho biết trước lúc nhảy lầu tự tử, nạn nhân đã xảy ra tranh cãi với vợ.

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng vừa xảy ra một trường hợp tự tử tại bệnh viện. Theo đó, vào trưa 21/9, Bệnh viện Nhi Nam Định tiếp nhận bệnh nhân L.M.N. (2 tuổi) nhập viện trong tình trạng đồng tử giãn tối đa, toàn thân tím tái, ngừng thở. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé trai đã tử vong trước đó do đuối nước. Sau đó không lâu, người dân nghe thấy tiếng rơi xuống đất nên báo cho lãnh đạo bệnh viện. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một người phụ nữ tử vong. Được biết nạn nhân là chị H., mẹ của bé N.

Sau khi con trai tử vong, người mẹ cũng nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chị H. đã đi từ nơi bé N. cấp cứu lên tầng 7, để lại 2 chiếc điện thoại rồi nhảy qua lan can. Trước khi tự tử, nạn nhân còn nhắn tin báo cho người thân biết tin bé N. tử vong và nhờ nuôi nấng con gái.

Thương tâm: Đưa con 4 tuổi bị đuối nước vào bệnh viện cấp cứu, mẹ lên tầng 7 nhảy lầu tự tử Sau khi đưa con 4 tuổi vào Bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu vì đuối nước, người mẹ nhảy lầu tự tử khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.

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