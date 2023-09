Chiều nay (24/9), lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể người đàn ông nhảy cầu tự tử trên cầu Phú Long (giáp ranh TP.HCM và Bình Dương).

Người đàn ông bỏ lại ví và bức thư rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, người đi đường nhìn thấy một người đàn ông lang thang trên cầu. Khi đi đến giữa cầu Phú Long (thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ông ta bất ngờ leo qua lan can, nhảy xuống sông. Một số người đi đường phát hiện vụ việc liền chạy đến can ngăn nhưng vì nạn nhân hành động quá nhanh nên không cứu kịp.