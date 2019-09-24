Sau khi người đàn ông nhảy cầu tự tử, người dân phát hiện ví tiền và bức thư do nạn nhân để lại. Trong tờ giấy, nạn nhân ghi số điện thoại của người thân để liên lạc.

Chiều nay (24/9), lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể người đàn ông nhảy cầu tự tử trên cầu Phú Long (giáp ranh TP.HCM và Bình Dương). Người đàn ông bỏ lại ví và bức thư rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, người đi đường nhìn thấy một người đàn ông lang thang trên cầu. Khi đi đến giữa cầu Phú Long (thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ông ta bất ngờ leo qua lan can, nhảy xuống sông. Một số người đi đường phát hiện vụ việc liền chạy đến can ngăn nhưng vì nạn nhân hành động quá nhanh nên không cứu kịp.

Trong thư, người đàn ông để lại tên và số điện thoại người thân - Ảnh: Internet Lúc này trên thành cầu mọi người phát hiện chiếc ví tiền cùng một tờ giấy ghi: “Tôi là Thái Bá Dần, xin nhờ mọi người gửi giúp đến gia đình tôi”. Ngoài ra trong tờ giấy còn có số điện thoại của mẹ, vợ và hai người bạn của nạn nhân. Người đi đường sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn và đội phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên vì dòng nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cặp vợ chồng ôm con nhảy cầu tự tử Trước đó, vào khuya 13/9, người dân khu vực cầu Ga (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phát hiện trên cầu có để lại 2 đôi dép người lớn và một chiếc xe máy. Nghi có người nhảy sông tự tử, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm kiếm nạn nhân. Đến 9 giờ ngày 15/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé N.T.M.H (18 tháng tuổi) tại phía hạ lưu cầu Đại Lộc (huyện Triệu Phong). Vì nợ nần, cặp vợ chồng ôm con tự tử - Ảnh: Internet Sau đó đến 11 giờ, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể người bố là anh V.T.T (sinh năm 1998). Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể người mẹ là N.T.H (sinh năm 1999, trú xã Triệu Thành, Triệu Phong) tại cột cầu An Mô, thuộc địa phận xã Triệu Thành, huyện Thiệu Phong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nợ nần nên hai vợ chồng ôm con nhảy cầu tự tử.

Đà Nẵng: Người đàn ông 2 con treo cổ tự tử, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh Trong lúc đi dạo, người dân phát hiện một người đàn ông treo cổ tự sát, cạnh đó có lá thư tuyệt mệnh. Được biết người này đã có vợ và 2 con nhưng vừa ly hôn cách đây không lâu.

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