Vụ nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bình Dương: Người thân khóc ngất khi phát hiện thi thể

Xã hội 18/12/2019 16:24

Sau 2 ngày nhảy cầu tự tử, thi thể nữ sinh lớp 11 đã được tìm thấy trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, trưa nay 18/12, người dân đang đi dưới chân cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn.

Người dân tìm cách kéo thi thể này vào bờ đồng thời thông báo với cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, nạn nhân nữ bị đuối nước, trên người mặc đồ thể dục của trường THPT Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An.

Tiến hành lấy lời khai nhân chứng, công an xác định đây là nữ sinh mặc đồ thể dục nhảy cầu tự tử cách đây 2 ngày. 

Người thân của nạn nhân khi nghe tin đã lập tức đến hiện trường, khóc ngất bên thi thể khiến những người chứng kiến xót xa, thương cảm. 

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Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bình Dương - Ảnh: Internet

Danh tính nạn nhân được xác định là V.T.H.D. (học sinh lớp 11 trường THPT Trịnh Hoài Đức). Thời gian gần đây em D. có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Sáng hôm xảy ra sự việc, trường tổ chức thi nhưng D. không tham dự.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 16/12, người dân phát hiện một nữ sinh khoảng 15 tuổi, mặc đồ thể dục đi bộ trên cầu Phú Long. Khi đến giữa cầu, nữ sinh bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn đoạn chảy qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trước sự bàng hoàng của người đi đường. Tại thời điểm thấy nữ sinh trèo qua lan can cầu, nhiều người đã cố chạy lại để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thị xã Thuận An đã cho người xuống sông mò tìm. Do vị trí sông nơi nạn nhân nhảy xuống sâu và nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nữ sinh mặc đồ thể dục nhảy cầu tự tử ở Bình Dương, người dân cố can ngăn nhưng không kịp

Nữ sinh mặc đồ thể dục nhảy cầu tự tử ở Bình Dương, người dân cố can ngăn nhưng không kịp

Tại thời điểm thấy nữ sinh mặc đồ thể dục nhảy cầu tự tử, nhiều người đã cố chạy lại để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

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