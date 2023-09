Tại thời điểm thấy nữ sinh mặc đồ thể dục nhảy cầu tự tử, nhiều người đã cố chạy lại để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Cơ quan chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ nữ sinh nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/12, người dân phát hiện một nữ sinh khoảng 15 tuổi, mặc đồ thể dục đi bộ trên cầu Phú Long. Khi đến giữa cầu, nữ sinh bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông Sài gòn đoạn chảy qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trước sự bàng hoàng của người đi đường. Tại thời điểm thấy nữ sinh trèo qua lan can cầu, nhiều người đã cố chạy lại để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thị xã Thuận An đã cho người xuống sông mò tìm. Do vị trí sông nơi nạn nhân nhảy xuống sâu và nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Người dân bàng hoàng chứng kiến một nữ sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một nam sinh 15 tuổi nhảy sông tự tử khiến người thân bàng hoàng, đau xót.

Tối 11/11, em P. (học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi) bỏ nhà đi. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép của P. ở cạnh cầu Châu Ổ (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nên báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Nghi ngờ P. đã nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng do nước lớn, chảy mạnh nên gặp nhiều khó khăn, đến sáng 13/11 mới phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 cách cầu Châu Ổ khoảng 600 mét.

Phú Thọ: Người đàn ông ôm con trai 5 tuổi nhảy cầu tự tử trong đêm Sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông và bé trai 5 tuổi nhảy cầu tự tử vào tối 12/12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-mac-do-the-duc-nhay-cau-tu-tu-o-binh-duong-nguoi-dan-co-can-ngan-nhung-khong-kip-346603.html