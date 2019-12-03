Người phụ nữ để lại tư trang rồi nhảy cầu tự tử, dân cố can ngăn nhưng không kịp

Xã hội 03/12/2019 14:19

Phát hiện người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhảy cầu tự tử, người đi đường đã cố ứng cứu nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không ngăn cản kịp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối 2/12, người dân nhìn thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi đi bộ trên cầu Gia Bảy (theo hướng Trung tâm TP. Thái Nguyên đi chùa Hàng) với biểu hiện lạ. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã cởi áo khoác và giày để lại rồi nhảy cầu tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

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Người phụ nữ có biểu hiện lạ trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một số người đi đường đã ngay lập tức bơi ra cứu. Tuy nhiên, vì trời tối, nước sông chảy xiết nên không cứu được nạn nhân.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, nằm cách cầu khoảng gần 100m về phía hạ lưu.

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Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu - Ảnh: Internet

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên ban đầu chính quyền địa phương chưa xác định được danh tính. Sau nhiều giờ được các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin, đến tối muộn cùng ngày đã có người đến làm thủ tục xin nhận người thân.

Trước đó, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn. Cụ thể, vào trưa ngày 1/12, ông N.B.Đ (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Gia Lai) chở theo vợ lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ Bình Thạnh ra Thủ Đức.

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Người đàn ông nhảy cầu tự tử khi đang chở vợ chạy trên cầu Sài Gòn - Ảnh: Internet

Đến giữa cầu Sài Gòn, ông Đ. bất ngờ dừng xe lại rồi nhảy xuống sông tự tử. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người vợ không kịp ngăn cản. Được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Vợ hoảng loạn cầu cứu khi chứng kiến cảnh chồng nhảy sông Sài Gòn ngay trước mặt mình

Vợ hoảng loạn cầu cứu khi chứng kiến cảnh chồng nhảy sông Sài Gòn ngay trước mặt mình

Trong lúc đang chở vợ trên cầu thì người đàn ông đột nhiên nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người vợ không kịp phản ứng.

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Từ khóa:   nhảy cầu tự vẫn mâu thuẫn gia đình Thái Nguyên

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