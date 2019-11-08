Mẹ ôm con nhảy cầu ở Hải Phòng: Thi thể em bé vắn số được tìm thấy sau 3 ngày

Xã hội 08/11/2019 14:47

Sau 3 ngày tìm kiếm, đứa bé trong vụ người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể người mẹ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Vũ Hồng Nam, Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) xác nhận đã tìm thấy thi thể đứa trẻ trong vụ người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử tại Hải Phòng.

Cụ thể, theo thông tin trên Lao động, vào khoảng 7 giờ hôm nay (8/11), một cặp vợ chồng thuyền chài trong lúc đi đơm rọ ở khu vực chân cầu Khuể đã vớt được thi thể một bé trai nên trình báo sự đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành vớt thi thể, hoàn thành các thủ tục pháp lý và làm rõ danh tính nạn nhân.

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Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể đứa trẻ trong vụ mẹ ôm con nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 5/11 chị L.T.T (34 tuổi, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) chở hai con nhỏ lên cầu Khuể tự tử nhưng đứa con lớn may mắn chạy thoát. Tại hiện trường, chị T. để lại một chiếc xe tay ga, trong đó có bức thư tuyệt mệnh. Trong thư tuyệt mệnh, chị T. kể về việc từng bị xâm hại, đang mắc bệnh và có mâu thuẫn tình cảm với chồng. 

Liên quan đến vụ việc trên, bà T.T.T (mẹ chồng) chia sẻ trên báo Đất Việt rằng trước đây chưa từng nghe kể về việc con dâu bị xâm hại. Bên cạnh đó, khi ở nhà con trai bà cũng rất yêu thương vợ con.

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Trong thư tuyệt mệnh, chị T. cho biết đang mắc bệnh và xảy ra mâu thuẫn với chồng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trong cuộc sống thường ngày, chị T. là người khá hiếu thuận với gia đình chồng, coi bố mẹ chồng như người thân ruột thịt. Từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, chồng chị T. không ăn uống gì, chỉ nằm ở nhà suốt ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Phòng: Mẹ ôm con 1 tuổi nhảy cầu tự tử, nhói lòng bức thư tuyệt mệnh

Hải Phòng: Mẹ ôm con 1 tuổi nhảy cầu tự tử, nhói lòng bức thư tuyệt mệnh

Trong bức thư tuyệt mệnh, người phụ nữ tiết lộ đang mắc bệnh, vì không muốn làm khổ người khác nên ôm con nhảy cầu tự tử.

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Từ khóa:   Hải Phòng mâu thuẫn tình cảm ôm con nhảy cầu tự tử

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