Trong bức thư tuyệt mệnh, người phụ nữ tiết lộ đang mắc bệnh, vì không muốn làm khổ người khác nên ôm con nhảy cầu tự tử.

Nhiều giờ qua,vụ việc người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử tại TP. Hải Phòng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua (5/11), một người phụ nữ lái xe máy chở 2 con nhỏ (đứa nhỏ khoảng 1 tuổi, đứa lớn khoảng 5 tuổi) lên cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Người dân tập trung tại cầu theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Tại đây, người mẹ cho con ăn cháo rồi định ôm 2 con nhảy xuống sông. Bé 5 tuổi vùng vẫy chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Người mẹ và bé 1 tuổi rơi xuống sông mất tích. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng kiểm tra cốp xe của nạn nhân và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Trong xe, mọi người tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Trong thư tuyệt mệnh, người mẹ kể về việc đang mắc bệnh, có khúc mắc tình cảm với chồng. Chính vì không muốn làm khổ người khác nên chị đã chọn cái chết.

Bức thư tuyệt mệnh của người phụ nữ để lại cho người thân - Ảnh: Internet

“Tôi chưa bao giờ sống sai trái với lương tâm mình và bán rẻ nhân phẩm mình. Tôi không nghĩ mình lại bị bệnh, nhưng sau tôi mới hiểu là do viêm nhiễm và nhiều nguyên nhân khác. Tôi biết bị bệnh lúc nào. Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ người khác, nhưng mà sống đã khó, chết lại càng khó”, một phần trong bức thư nạn nhân để lại.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm tung tích và xác minh danh tính các nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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