Vì không được trả lương suốt 3 tháng và không biết người thuê mình là ai nên người phụ nữ bế tắc, nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử.

Vào khoảng 22 giờ 10 phút đêm qua (10/10), tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) vừa cứu được một 1 phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử. Cụ thể, theo thông tin do thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Tổ trưởng tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ trên Zing, vào thời điểm trên tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đi qua khu vực thì phát hiện điều bất thường. Lúc này các chiến sĩ CSGT nhìn thấy 1 người phụ nữ đứng khóc trên thành cầu, có dấu hiệu chuẩn bị nhảy xuống dưới. Ngay lập tức, các đồng chí CSGT đã đến nói chuyện, đánh lạc hướng để nạn nhân bình tĩnh lại.

Không được trả lương suốt 3 tháng, người phụ nữ bế tắc nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet Sau khi đánh lạc hướng thành công, một đồng chí CSGT đã nhảy lên thành cầu giữ chặt rồi đưa người này vào trong an toàn, bàn giao cho công an phường Quang Trung. Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, nạn nhân là chị L.T.H (sinh năm 1979, trú xã La Son, phường Điện Biên Đông, TP. Điện Biên). Chị H. từ Điện Biên xuống Quảng Ninh làm thuê cho một đơn vị xây dựng. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay chị H. chưa được trả lương. Cũng theo nguồn tin trên, chị H. cũng không biết người thuê mình là ai vì bị lừa xuống Quảng Ninh làm việc. Vì cảm thấy bế tắc nên chị H. định nhảy sông tự tử. Được biết sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quang Trung đã liên lạc với gia đình để đưa chị H. về quê.

Cách đây không lâu, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng vừa cứu được một người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Chương Dương. Người mẹ trẻ định tự tử vì buồn chuyện gia đình - Ảnh: Internet Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 5/10, cơ quan chức năng nhận được tin một người phụ nữ trèo qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) ngồi khóc lóc, bỏ lại con nhỏ đứng trên cầu. Ngay sau đó, đội CSGT đã có mặt tại khu vực cầu Chương Dương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ trẻ bỏ lại một đứa bé khoảng 5 tuổi trên cầu rồi trèo qua lan can định nhảy xuống. Sau khoảng 1 giờ khuyên ngăn, áp dụng các biện pháp tâm lý, các chiến sĩ CSGT đã đưa được người phụ nữ vào trong. Được biết nguyên nhân ban đầu khiến người mẹ trẻ nảy sinh ý định tự tử là do buồn chuyện gia đình.

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