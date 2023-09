Vào khoảng 22 giờ 10 phút đêm qua (10/10), tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) vừa cứu được một 1 phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, theo thông tin do thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Tổ trưởng tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ trên Zing, vào thời điểm trên tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đi qua khu vực thì phát hiện điều bất thường. Lúc này các chiến sĩ CSGT nhìn thấy 1 người phụ nữ đứng khóc trên thành cầu, có dấu hiệu chuẩn bị nhảy xuống dưới. Ngay lập tức, các đồng chí CSGT đã đến nói chuyện, đánh lạc hướng để nạn nhân bình tĩnh lại.