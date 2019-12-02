Trong lúc đang chở vợ trên cầu thì người đàn ông đột nhiên nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người vợ không kịp phản ứng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 1/12, ông N.B.Đ (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Gia Lai) lái xe máy chở theo vợ lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ Bình Thạnh ra Thủ Đức.

Đến giữa cầu Sài Gòn, ông Đ. bất ngờ dừng xe rồi nhảy cầu tự tử. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người vợ không kịp ngăn cản. Nhìn thấy người chồng dần mất tích dưới sông, chị vợ gào khóc cầu cứu mọi người xung quanh.

Người chồng nhảy cầu tự tử khi đang chở vợ đi ngang cầu Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin người vợ khai báo tại cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu khiến người chồng nhảy sông tự tử là do mâu thuẫn gia đình.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Chồng nhảy cầu tự tử trước mặt vợ

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 20/4 anh Đức (sinh năm 1987, ngụ phường Cô Giang, quận 1, tạm trú xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) điều khiển xe máy chở vợ đi công việc.

Người chồng đưa ví tiền cho vợ rồi nhảy sông tự vẫn - Ảnh: Internet

Khi đến giữa cầu Thời Đại (bắc qua đảo Kim Cương, phường Bình Khánh, quận 2) thì anh dừng lại. Sau đó anh Đức đưa ví tiền và điện thoại cho vợ rồi bất ngờ trèo qua lan can, nhảy sông tự vẫn.

Vì tình huống diễn ra quá nhanh nên người vợ không kịp kéo lại. Được biết anh Đức làm nghề sơn nước, gia đình có 2 con.

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