Bực tức vì vợ đòi ly hôn, người chồng rắp tâm dùng xăng đốt vợ khi đang ngủ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Liên quan đến vụ việc chồng dùng xăng đốt vợ tại Bình Phước, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/11, trong lúc vợ là Mai Thị Huệ (41 tuổi) và mẹ vợ là Vũ Thị Thỡi (73 tuổi) đang ngủ thì Bùi Văn Nam (45 tuổi, trú tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cầm chai xăng khoảng 1,5 lít chạy vào phòng ngủ với ý định tưới xăng đốt vợ.

Đã cảnh giác từ trước bằng cách chèn ghế trước cửa nên khi nghe tiếng động, bà Huệ bật dậy tránh được rồi hô hoán mọi người giúp đỡ.

Hiện trường vụ người chồng dùng xăng đốt vợ tại Bình Phước - Ảnh: Internet

Nhìn thấy mẹ vợ chạy ra ngoài, Nam kéo tay bà lại nhưng bị Bùi Văn Tú (18 tuổi, con trai Nam) ngăn cản. Sau khi gây án bất thành, đối tượng Nam mở cửa sau trốn khỏi hiện trường. Đến buổi trưa cùng ngày, người dân phát hiện nghi can nằm bất tỉnh tại một căn phòng kế bên, bên cạnh là một lọ thuốc sâu. Thấy vậy, mọi người liền đưa Nam đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình nên Nam ủ mưu đốt vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Theo thông tin trên Đời sống và Pháp luật, đối tượng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì không khuyên được chồng nên bà Huệ đã nộp đơn ra toà xin ly hôn. Bực tức, người chồng nhiều lần mắng chửi, doạ giết vợ.

Nhận được tin từ vụ việc, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú và các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

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