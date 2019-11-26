Sau khi mâu thuẫn, cặp đôi rủ nhau nhảy sông tự tử. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bạn gái nhảy xong thì người đàn ông lại quay xe bỏ về.

Dù đã được đưa ra xét xử cách đây nhiều tháng nhưng mới đây, vụ việc người đàn ông cùng người yêu rủ nhau nhảy sông tự tử bất ngờ được cư dân mạng “đào” lại. Được biết người này tên Vương Lực (ngụ Tứ Xuyên, Trung Quốc), từng ly hôn vào năm 2014. Sau đó anh ta quen cô gái tên Lưu Vân.

Đến tối 9/8/2018, đôi tình nhân vì mâu thuẫn tình cảm nên tranh cãi gay gắt. Trong lúc xung đột, người đàn ông họ Vương đã đề nghị cả hai chết chung. Sau khi Lưu Vân đồng ý, hai người chạy xe đi tìm nơi tự tử. Khi bạn gái yêu cầu dừng xe lại trên một chiếc cầu, Vương Lực đến xem nhưng không chịu nhảy vì cho rằng ở đó không có nước. Nói xong, người này lên xe chạy đi.

Lái được một đoạn ngắn, người đàn ông họ Vương xuống xe đi bộ về phía chị Lưu nhưng chưa kịp đến nơi thì bạn gái đã nhảy xuống sông.

Sau khi nhìn thấy bạn gái nhảy sông tự tử, người đàn ông lái xe bỏ đi - Ảnh: Internet

Chứng kiến cảnh bạn gái tự tử, anh ta chẳng những không có ý định nhảy xuống cứu hoặc gọi điện báo cảnh sát mà còn lái xe bỏ đi.

Sau đó không lâu, người này đến công an nhờ tìm người mất tích. Nhưng thay vì nói sự thật, Vương Lực lại báo rằng bạn gái mất tích sau khi cãi nhau. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm.

Về phía gia đình nạn nhân, ngay khi phát hiện người thân mất tích, họ đã nhiều lần hỏi Vương Lực nhưng anh ta vẫn một mực giấu giếm.

2 ngày sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân trực tiếp gặp mặt Vương Lực gặng hỏi thì gã mới kể lại sự việc. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Vương Lực sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Trong phiên tòa xét xử vào đầu năm nay, đối tượng bị tuyên 4 năm 3 tháng tù giam vì tội cố ý giết người.

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