Trong suốt phiên toà, bị cáo Hiếu một mực khẳng định gián tiếp sát hại nạn nhân do sử dụng ma tuý đá: "Bị cáo vô ý giết N., bị cáo không giết N. vì lý do gì". Ngoài ra, Hiếu cũng phủ nhận hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, lời khai này bị Hội đồng xét xử (HĐXX) và chính luật sư biện hộ của bị cáo bác bỏ.

Chiều nay (17/10), TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1989, quê Gia Lai) về tội giết người , cướp tài sản . Đối tượng đã sát hại người yêu và cướp tài sản sau khi nghe bạn gái nói có người yêu mới và chuẩn bị lấy chồng.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương mất mát, không thể bù đắp nổi cho gia đình nạn nhân, gây nguy hiểm xã hội, không thể giáo dục nên đề nghị mức án tử hình cho tội giết người và 8 - 10 năm tù cho tội cướp tài sản. Đồng thời đại diện VKSND TP.HCM yêu cầu bị cáo bồi thường 400 triệu đồng cho gia đình nạn nhân theo thoả thuận của 2 bên.

Tuy nhiên trong phần cuối phiên toà, chính bị cáo đề nghị được áp dụng mức phạt cao nhất là tử hình dành cho bản thân. "Bị cáo thật lòng xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo xin gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ cho bị cáo", bị cáo Vũ Ngọc Hiếu nói lời sau cùng.

Hiếu tự đề nghị mức án tử hình dành cho bản thân - Ảnh: Phương Duy

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hiếu mức án cao nhất là tử hình vì tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bên cạnh đó, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.

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Theo cáo trạng, vào năm 2009, Hiếu từ quê vào TP.HCM ôn thi và đậu vào một trường đại học tại đây. Vào năm 2010 thanh niên này quen và nảy sinh tình cảm với Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh).

Đến tháng 7/2017, cả hai phát sinh mâu thuẫn, thường cự cãi nên ít gặp nhau, chỉ nhắn tin qua lại.

Tối 31/5/2018 N. nhận lời đi ăn tối cùng Hiếu rồi về phòng trọ ở quận Gò Vấp ngủ lại. Sau khi quan hệ, N. nói với Hiếu về việc đã có bạn trai mới. Sau khi nghe xong, sợ N. đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định giết chết cô gái.

Rạng sáng hôm sau, lúc người yêu đang ngủ Hiếu bịt miệng, siết cổ cho đến khi chết. Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng tiếp tục trói tay dán băng keo vào miệng nạn nhân rồi ngủ đến sáng. Sợ bị phát hiện nên sau khi đi ăn sáng về, Hiếu phân xác người yêu bỏ vào 11 túi nylon giấu trong tủ lạnh.

Tối hôm đó Hiếu đi uống cà phê đến khuya sau đó về thu gom vật dụng cá nhân của N., dùng xe của nạn nhân chạy đến nhà bạn ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi Hiếu vứt một số vật dụng của cô gái ở bãi đất trống.

Sau khi ngủ lại nhà người bạn một đêm Hiếu để lại xe máy của nạn nhân nhờ bán giúp rồi bắt xe buýt quay về TP.HCM. Rạng sáng 4/6/2018, Hiếu đi bộ về phòng trọ lấy thi thể bỏ vào va li, thùng carton đưa lên xe của mình chạy trở lại nhà bạn ở Tây Ninh.

Người bạn thấy Hiếu để trong nhà nhiều túi đồ bốc mùi hôi thối nên nghi ngờ. Khoảng 9h hôm đó, Hiếu để lại một số đồ vật, quần áo tại nhà bạn và chở thi thể đi vứt tại bãi đất trống ở khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau khi Hiếu ra khỏi nhà, người bạn đến Công an huyện Gò Dầu trình báo sự việc. Sau đó, Hiếu bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, gã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án sau đó được chuyển cho Công an TP HCM thụ lý. Ban đầu Hiếu thừa nhận động cơ giết cô gái là do ghen tuông. Tuy nhiên, gần một năm sau (vào tháng 5 vừa qua), kẻ thủ ác thay đổi lời khai rằng, trước khi gây án có sử dụng ma túy đá bị ảo giác nên đã giết người. Song, cơ quan điều tra xác định, lời khai này của Hiếu là không có căn cứ và thể hiện thái độ quanh co, đối phó. Tổng giá trị tài sản Hiếu cướp của nạn nhân là 87,6 triệu đồng.

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