Thương tâm: Cô gái trẻ bị người yêu đuổi theo sát hại trên cầu lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Tin nóng 25/07/2019 12:05

Sau khi sát hại bạn gái ở Sài Gòn, nam thanh niên định nhảy cầu tự tử tuy nhiên đã đổi ý đến công an đầu thú.

Sáng nay (25/7), cơ quan Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn. Hiện vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân.

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Hiện trường vụ nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Theo Zing, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một cô gái ngoài 20 tuổi chạy xe máy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng ra quốc lộ 1. Khi chạy đến khu vực thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, nạn nhân bị một nam thanh niên chạy xe vượt lên chặn đầu. Sau đó, giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, người này dùng dao đâm vào người cô gái nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng đã chạy về hướng xã Hưng Long, huyện Bình Chánh định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã suy nghĩ lại và đến trụ sở công an gần đó đầu thú.

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Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, nam thanh niên này và nạn nhân đã yêu nhau được 4 năm, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vào tháng 6/2019 vừa qua, vì mâu thuẫn nên cô gái đã đề nghị hủy cưới. Không níu kéo được người yêu, nam thanh niên này đã lên kế hoạch sát hại bạn gái rồi tự tử chết chung.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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