Theo nội dung đoạn clip, nữ sinh giao gà bị sát hại mặc quần jean, áo thun đỏ và áo khoác ngoài. Sau khi dùng điện thoại, cô đi vào một hẻm nhỏ. Đó là hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trước khi được phát hiện tử vong vài ngày sau đó.

Sau Toán, đối tượng khác là Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, tạm trú tại tổ 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cũng được đưa đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm. Trong buổi thực nghiệm, cả Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng khi diễn tả lại tội ác của mình đều rất bình tĩnh.

Liên quan đến vụ án chấn động này, hôm qua (18/7) Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Vì Văn Toán (sinh năm 1982, ngụ Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) là nhân vật cầm đầu cộm cán nhất trong nhóm đối tượng tham gia hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Trước đó vào ngày 16 và 17/7, các đối tượng khác là Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm đều đã lần lượt được đưa đến hiện trường vụ án. Trong quá trình thực nghiệm điều tra, các đối tượng diễn lại hành vi tội ác đều phù hợp với lời khai trước đó. Trong khi Phạm Văn Nhiệm tỏ vẻ hoang mang, lo sợ khi ra thực nghiệm tại hiện trường thì các đối tượng đều tỏ ra bình thản, thậm chí Lường Văn Lả còn nhiều lần bật cười khả ố khi diễn lại hành vi đồi bại đã làm với nạn nhân.

Những đối tượng liên quan trong vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 30 Tết, nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên nhận giao gà cho một người đàn ông. Sau đó nữ sinh này mất tích, mặc dù người nhà đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Đến mùng 3 Tết, người dân phát hiện thi thể Duyên tại một ngôi nhà hoang.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án bao gồm: Vì Văn Toán (sinh năm 1982, chủ mưu), Bùi Văn Công (sinh năm 1975), Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991), Lường Văn Lả (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974), Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công). Trong đó bị can Bùi Thị Kim Thu được tại ngoại vì hết thời hạn tạm giam.