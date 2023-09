Mẹ nữ sinh giao gà nhận được tin nhắn ‘con bà nằm trong tay bọn tôi’ nhưng vẫn dửng dưng

Chiều 27/5, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục trao đổi với báo chí xung quanh việc lý do vì sao cơ quan Công an đã lần tìm ra đầu mối liên quan và khởi tố, bắt giữ mẹ nữ sinh giao gà.