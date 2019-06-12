Mẹ nữ sinh giao gà nhận được tin nhắn ‘con bà nằm trong tay bọn tôi’ nhưng vẫn dửng dưng

Theo Người đưa tin, Vì Văn Toán khai bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên) nợ hắn khoảng 300 triệu đồng. Vì bà Hiền mãi không trả nên Vì Văn Toán cùng Bùi Văn Công và một số đồng bọn khác đã lên kế hoạch bắt cóc Duyên để buộc bà Hiền trả nợ.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, ngụ Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết, mới đây đối tượng được cho là cầm đầu Vì Văn Toán (sinh năm 1982, trú ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) đã hé lộ thêm nhiều tình tiết mới.

Vì Văn Toán khai có thể bà Hiền cho rằng hắn và đồng bọn không dám làm hại Duyên nên không mang tiền đến trả.

Sau khi bắt cóc Duyên, nhóm người của Toán có nhắn tin cho bà Hiền rằng “con bà nằm trong tay bọn tôi” nhưng người mẹ này vẫn im lặng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 30 Tết nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên sau khi đi giao gà cho người đàn ông lạ mặt đã mất tích bí ẩn. Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết, người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện có tổng cộng 9 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu.

9 bị can liên quan đến vụ án - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cơ quan công an xác nhận bà Hiền nằm trong đường dây mua bán ma túy của Vì Văn Toán. Toán là người trực tiếp cung cấp chất cấm cho bà này. Sau nhiều năm phải thụ án tù vì tội danh liên quan đến ma túy, Toán tìm đến bà Hiền để đòi nợ.

Vì bà Hiền không có ý định trả và xem Toán là kẻ “chiếu dưới” nên tên này đã lên kế hoạch và gọi thêm đồng bọn đến bắt cóc con gái bà Hiền.

Trong quá trình bắt giữ, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và một số đối tượng khác đã xâm hại nạn nhân nhiều lần. Khi thấy Duyên yếu đi, Bùi Văn Công đã báo cáo tình hình cho Toán.

Sau khi thấy Duyên đã kiệt sức ở nhà Công, Toán bàn bạc với đồng bọn sát hại nạn nhân để bịt đầu mối rồi vứt thi thể nạn nhân ở chuồng lợn của một căn nhà hoang.