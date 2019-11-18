Mới đây, người dân tại Đà Nẵng tìm thấy một đôi dép, chiếc xe máy cùng một mảnh giấy để lại trên cầu nên nghi có người nhảy cầu tự tử.
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Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường của một vụ nghi nhảy cầu tự tử tại cầu Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Cụ thể, vào tối qua (17/11), người dân khu vực này phát hiện một đôi dép màu đen, chiếc xe máy dựng bên cầu và một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của nạn nhân.
Trong bức thư để lại, người này viết: “Con xin lỗi má, con phải ra đi thôi. Trong đầu con giờ đây đang trống rỗng. Con muốn đi về thế giới bên kia để không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu con không tự kết liễu đời con thì nó sẽ đánh con tới chết. Con rất nhớ… mẹ xin lỗi 2 con, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã tạo 2 con ra nhưng đã bỏ rơi 2 con rồi. Tôi ra đi nhưng ở bên kia tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh…"
Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là thư tuyệt mệnh của một người phụ nữ. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh vụ việc.
Cách đây không lâu tại Hải Phòng cũng vừa xảy ra vụ việc mẹ ôm con nhảy cầu tự tử. Cụ thể vào tối 5/11, một người phụ nữ tên L.T.T (34 tuổi, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đi xe máy chở theo 2 con trai (khoảng 1 tuổi và 5 tuổi) lên cầu Khuể nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, TP. Hải Phòng.
Tại đây, người mẹ cho 2 con ăn cháo xong thì ôm con nhỏ nhảy xuống sông, bé lớn may mắn chạy thoát.
Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy sau đó và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.