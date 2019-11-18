Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường của một vụ nghi nhảy cầu tự tử tại cầu Cẩm Lệ ( Đà Nẵng ). Cụ thể, vào tối qua (17/11), người dân khu vực này phát hiện một đôi dép màu đen, chiếc xe máy dựng bên cầu và một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Xe máy và đôi dép được để lại trên cầu - Ảnh: FB

Trong bức thư để lại, người này viết: “Con xin lỗi má, con phải ra đi thôi. Trong đầu con giờ đây đang trống rỗng. Con muốn đi về thế giới bên kia để không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu con không tự kết liễu đời con thì nó sẽ đánh con tới chết. Con rất nhớ… mẹ xin lỗi 2 con, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã tạo 2 con ra nhưng đã bỏ rơi 2 con rồi. Tôi ra đi nhưng ở bên kia tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh…"

Cư dân mạng nghi ngờ vì mâu thuẫn tình cảm nên người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là thư tuyệt mệnh của một người phụ nữ. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh vụ việc.