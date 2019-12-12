Hà Tĩnh: Ly hôn được 2 tuần, người đàn ông 35 tuổi bất ngờ nhảy cầu tự tử

Xã hội 12/12/2019 17:56

Cơ quan công an đang phối hợp với gia đình tìm kiếm thi thể của người đàn ông 35 tuổi nhảy cầu tự tử.

Cơ quan chức năng xã Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tìm kiếm tung tích người đàn ông nhảy cầu tự tử vào chiều nay (12/12).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông để lại xe máy cùng đôi dép màu xanh trên cầu Bến Thủy 1 rồi bất ngờ nhảy sông tự tử.

nhay cau tu tu 1
Người đàn ông để lại xe máy và dép rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB
nhay cau tu tu 2
Người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: FB

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.T.Th. (SN 1984, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An). Ông Bùi Như Tuyến, Trưởng Công an xã Xuân An cho biết anh Th. có vợ và 2 con nhỏ. Nạn nhân vừa ly hôn được khoảng 2 tuần. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Cách đây ít ngày, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ nhảy cầu tự tử, nạn nhân là một nam sinh lớp 10 khiến dư luận địa phương xôn xao.

Cụ thể, vào khuya 11/11, em Trần Gia P. (học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi) bỏ nhà đi. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép của P. ở cạnh cầu Châu Ổ nên báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Trích xuất hình ảnh từ camera từ các hộ dân gần khu vực cầu Châu Ổ cho thấy P. ở đầu cầu chứ không qua bên kia cầu.

Nghi ngờ P. đã nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng do nước lớn, chảy mạnh nên gặp nhiều khó khăn, đến sáng 13/11 mới phát hiện thi thể nam sinh lớp 10. 

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy sông tự tử nhảy cầu mất tích Hà Tĩnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản