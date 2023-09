Cơ quan công an đang phối hợp với gia đình tìm kiếm thi thể của người đàn ông 35 tuổi nhảy cầu tự tử.

Cơ quan chức năng xã Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tìm kiếm tung tích người đàn ông nhảy cầu tự tử vào chiều nay (12/12).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông để lại xe máy cùng đôi dép màu xanh trên cầu Bến Thủy 1 rồi bất ngờ nhảy sông tự tử.

Người đàn ông để lại xe máy và dép rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB

Người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: FB

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.T.Th. (SN 1984, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An). Ông Bùi Như Tuyến, Trưởng Công an xã Xuân An cho biết anh Th. có vợ và 2 con nhỏ. Nạn nhân vừa ly hôn được khoảng 2 tuần. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ nhảy cầu tự tử, nạn nhân là một nam sinh lớp 10 khiến dư luận địa phương xôn xao.

Cụ thể, vào khuya 11/11, em Trần Gia P. (học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi) bỏ nhà đi. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép của P. ở cạnh cầu Châu Ổ nên báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Trích xuất hình ảnh từ camera từ các hộ dân gần khu vực cầu Châu Ổ cho thấy P. ở đầu cầu chứ không qua bên kia cầu.

Nghi ngờ P. đã nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng do nước lớn, chảy mạnh nên gặp nhiều khó khăn, đến sáng 13/11 mới phát hiện thi thể nam sinh lớp 10.

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử.

