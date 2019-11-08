Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ mẹ ôm con 1 tuổi nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng.

Liên quan đến vụ mẹ ôm con nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Khoảng 7 giờ hôm nay (8/11), một cặp vợ chồng thuyền chài trong lúc đi đơm rọ ở khu vực chân cầu Khuể đã vớt được thi thể một bé trai nên trình báo sự đến cơ quan chức năng.

Công an cùng gia đình nạn nhân đã tới hiện trường và xác định đó là thi thể cháu bé bị mẹ ném xuống sông tối 5/11, trước khi người phụ nữ này cũng nhảy cầu tự tử.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể người phụ nữ được xác định là mẹ cháu bé cũng được phát hiện tại khu vực hạ lưu sông Văn Úc thuộc xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 2 mẹ con cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương, theo Công Lý.

Người thân khóc ngất thì nhận diện thi thể 2 mẹ con chị T. - Ảnh: Công Lý

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 5/11, chị L.T.T. (34 tuổi, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) đi xe máy chở theo 2 con trai (cháu nhỏ khoảng 1 tuổi, cháu lớn khoảng 5 tuổi) lên cầu Khuể nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Tại đây, người mẹ cho 2 con ăn cháu rồi định ném cả 2 con xuống sông Văn Úc. Tuy nhiên cháu lớn vùng vẫy thoát được. Sau đó người mẹ ôm con 1 tuổi nhảy sông tự tử.

Người dân chứng kiến sự việc liền báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong cốp xe máy của chị T. có một lá thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư cho biết chị T. gửi lời xin lỗi gia đình, cho biết bản thân bị bệnh truyền nhiễm, cộng thêm khúc mắc tình cảm với chồng nên hành động dại dột.

Được biết, chị L.T.T. quê ở Ninh Bình, kết hôn với anh V.V.T. tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Mẹ ôm con nhảy cầu ở Hải Phòng: Thi thể em bé vắn số được tìm thấy sau 3 ngày Sau 3 ngày tìm kiếm, đứa bé trong vụ người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể người mẹ.

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