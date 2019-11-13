Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử.

Sáng nay (13/11), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Gia P. (học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi) cách cầu Châu Ổ (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khoảng 600 mét.

Theo thông tin ban đầu, tối muộn 11/11, em Trần Gia P. bỏ nhà đi. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép của P. ở cạnh cầu Châu Ổ nên báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Trích xuất hình ảnh từ camera từ các hộ dân gần khu vực cầu Châu Ổ cho thấy P. ở đầu cầu chứ không qua bên kia cầu.

Nghi ngờ P. đã nhảy cầu tự tử, ngày 12/11, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng do nước lớn, chảy mạnh nên gặp nhiều khó khăn, đến sáng hôm sau mới phát hiện thi thể nam sinh lớp 10.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nam sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Cách đây không lâu, tại xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ việc nam sinh nhảy sông tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 28/8, một người dân xã Thạch Đồng chứng kiến cảnh nam thanh niên đi xe máy điện lên cầu Thạch Đồng, bỏ lại áo khoác, cặp sách, dép rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Rào Cái tự tử.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người dân không kịp ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nam sinh nhảy cầu được xác định là Đ.T.H. (SN 2002, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà), con út trong gia đình có 3 anh em, đang theo học một trường nghề ở TP. Hà Tĩnh.

Theo người nhà, sáng cùng ngày H. vẫn đi học bình thường. Thường ngày nam sinh này rất ngoan ngoãn. Có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên H. nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột trên.

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