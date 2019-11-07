Chiều nay (7/11), cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh trường Kiến Trúc nghi nhảy lầu tự tử rơi trúng 1 nam sinh khác.

Trao đổi với báo chí vào chiều nay, một lãnh đạo phường Văn Quán (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng cao trong khuôn viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trúng 1 sinh viên khác dưới đất khiến 2 người thương vong.

Nam thanh niên nghi nhảy lầu tự tử khiến 1 sinh viên đi bộ bị thương - Ảnh: Facebook

Cụ thể vào khoảng 12 giờ cùng ngày, nhiều sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội nghe tiếng một người la hét inh ỏi rồi rơi xuống từ tầng 13. Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện 2 người nằm dưới đất trong tình trạng bất động. Nhận được tin, lãnh đạo nhà trường cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, 1 nam thanh niên đã tử vong, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Thông tin từ Người lao động cho biết nam thanh niên nghi nhảy lầu tự tử là một sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc - Ảnh: Facebook

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Trung Quốc cũng vừa xảy ra vụ tai nạn tương tự. Theo đó, một nam thanh niên đang đứng hút thuốc dưới Bệnh viện Liên Kết số 1 thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân tại thành phố thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Người phụ nữ nhảy lầu tự tử khiến nam thanh niên bị thương - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, một người phụ nữ nhảy từ tòa nhà cao tầng gần đó để tự sát, không may rơi trúng nam thanh niên đứng dưới. Tai nạn khiến nam thanh niên gãy đốt sống ngực còn người phụ nữ 49 tuổi không qua khỏi. Được biết nạn nhân nhảy lầu mắc ung thư giai đoạn cuối.

Quảng Ninh: Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử ở bệnh viện sau khi cãi nhau với vợ Mới đây tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn cuối nhảy lầu tự tử.

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