Nhập viện sau khi tự cắt "của quý", người đàn ông 42 tuổi tiếp tục leo lên nóc bệnh viện la hét, đòi nhảy xuống.

Liên quan đến vụ người đàn ông tự cắt "của quý" ở Đà Nẵng, trưa 29/11, người này lại tiếp tục gây náo loạn bệnh viện khiến nhiều người xôn xao.

Theo Zing, ông T.P.Đ. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) trèo lên dãy nhà E của Bệnh viện Đà Nẵng la hét. Thấy đông người phía dưới, ông Đ. đòi nhảy từ độ cao hơn 20 mét xuống đất.

Sau nhiều giờ thuyết phục, các bác sĩ và bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng mới đưa được bệnh nhân xuống đất an toàn.



Người đàn ông ngáo đá tự cắt 'của quý' lại leo lên nóc tòa nhà bệnh viện đòi nhảy xuống - Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27/11, người dân và du khách khi đi dạo tại Công viên biển Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) hốt hoảng khi phát hiện ông T.P.Đ. phá kính, trèo ra bên ngoài tầng 23 của khách sạn Alacarte (số 200 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Khi trèo ra bên ngoài, người này liên tục đánh đu, nhào lộn ở độ cao gần 100 mét. Sau tiếng hò hét rợn người, trong lúc không kiểm soát được hành vi của mình, người đàn ông này dùng dao tự cắt "của quý".

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu người đàn ông, đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Du khách đánh đu ngoài khách sạn rồi tự cắt 'của quý' - Ảnh: Internet

Khi vào bệnh viện, người này vẫn còn phê ma túy nên không cho các bác sĩ can thiệp vào vết thương. Sau nhiều giờ, bệnh viện mới nối được bộ phận sinh dục cho bệnh nhân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân Đ. có biểu hiện mất kiểm soát, bất ngờ cởi quần áo, mở cửa sổ để trèo ra bên ngoài tầng 2 rồi liên tục la hét thất thanh khiến nhiều người hoảng sợ.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút, các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện đã khống chế được nam bệnh nhân này đưa vào bên trong an toàn. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang tiếp tục điều trị cho ông Đ.

Gã đàn ông tự cắt 'của quý' ở Đà Nẵng tiếp tục quậy tại bệnh viện Trong lúc đi du lịch ở Đà Nẵng, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ trèo ra bên ngoài khách sạn ở độ cao gần 100 mét và rồi tự cắt "của quý" của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-tu-cat-cua-quy-o-da-nang-lai-leo-len-noc-benh-vien-doi-nhay-xuong-345319.html