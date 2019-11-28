Gã đàn ông tự cắt 'của quý' ở Đà Nẵng tiếp tục quậy tại bệnh viện

Xã hội 28/11/2019 10:42

Trong lúc đi du lịch ở Đà Nẵng, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ trèo ra bên ngoài khách sạn ở độ cao gần 100 mét và rồi tự cắt "của quý" của mình.

Theo thông tin trên Thanh Niên, khoảng 21 giờ tối 27/11, một người đàn ông tên Đ. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng bị cắt "của quý", tinh thần hoảng loạn, mất kiểm soát hành vi và có biểu hiện nghi phê ma túy.

Ngay sau đó, các y bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và điều trị cho nam bệnh nhân này. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân Đ. có biểu hiện mất kiểm soát, bất ngờ cởi quần áo, mở cửa sổ để trèo ra bên ngoài tầng 2 rồi liên tục la hét thất thanh khiến nhiều người hoảng sợ.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút, các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện đã khống chế được nam bệnh nhân này đưa vào bên trong an toàn. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang tiếp tục điều trị cho ông Đ.

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Người đàn ông nghi ngáo đá tự cắt 'của quý' - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27/11, người dân và du khách khi đi dạo tại Công viên biển Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông phá kính, trèo ra bên ngoài tầng 23 của khách sạn Alacarte (số 200 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Khi trèo ra bên ngoài, người này liên tục đánh đu, nhào lộn ở độ cao gần 100 mét. Sau tiếng hò hét rợn người, trong lúc không kiểm soát được hành vi của mình, người đàn ông này dùng dao tự cắt "của quý".

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu người đàn ông, đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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