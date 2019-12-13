Sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông và bé trai 5 tuổi nhảy cầu tự tử vào tối 12/12.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Thạch Hà, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông ôm con nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ tối qua (12/12), người dân nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi ôm con trai khoảng 5 tuổi nhảy từ cầu Ngọc Tháp xuống sông Hồng tự tử.

Thi thể 2 cha con nhảy cầu tự tử được tìm thấy vào sáng nay - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin, người thân cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ sáng nay (13/12), thi thể của hai cha con đã được tìm thấy dưới sông Hồng, đoạn chảy qua xã Hà Thạch. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Hải Phòng cũng vừa xảy ra vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào ngày 5/11 chị L.T.T (sinh năm 1985) chở 2 con trai (sinh năm 2009 và 2015) bằng xe máy lên cầu Khuê (thị trấn Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng) định nhảy sông tự tử. May mắn con trai lớn là V.A.T (sinh năm 2009) vùng thoát ra được. Đến ngày 8/11, thi thể của chị T. và đứa con nhỏ đã được tìm thấy.

Hiện trường vụ người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Được biết, chị T. và chồng kết hôn từ năm 2008, mặc dù gia đình khó khăn nhưng vợ chồng hòa thuận. Theo lời gia đình thì trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị T. không xảy ra mâu thuẫn gì.

Mẹ ôm con nhảy cầu ở Hải Phòng: Thi thể em bé vắn số được tìm thấy sau 3 ngày Sau 3 ngày tìm kiếm, đứa bé trong vụ người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể người mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-nguoi-dan-ong-om-con-trai-5-tuoi-nhay-cau-tu-tu-trong-dem-346364.html