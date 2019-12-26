Clip: Buổi sinh nhật thảm họa của bé trai 3 tuổi cùng những tiếng cười man rợ của người lớn khiến dân mạng 'sôi máu'

Thế giới 26/12/2019 16:07

Cộng đồng mạng cho rằng bé trai 3 tuổi bị chính những người thân của mình bạo hành tinh thần ngay trong ngày sinh nhật.

Mới đây trên mạng xã hội Twitter xuất hiện đoạn clip ghi lại buổi sinh nhật thảm họa của bé trai 3 tuổi khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi bé trai chuẩn bị cắt bánh sinh nhật thì các thành viên trong gia đình bắt đầu ném trứng tới tấp, thậm chí đổ cả chậu trứng lên người đứa trẻ. Cậu bé chỉ biết cúi đầu chịu trận trong tiếng nhạc mừng sinh nhật và điệu cười khoái chí của người thân. 

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Bé trai bị ném trứng vào người trong tiệc sinh nhật - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, bé trai cầm chặt con dao để chuẩn bị cắt bánh lần 2. Thay vì đập trứng, nhóm người lớn lấy bánh kem trét đầy lên mặt và cơ thể của cậu bé. Sau khi cố gắng mở mắt ra nhìn, bé trai thất vọng tột cùng vì chiếc bánh kem yêu thích chỉ còn lại một bãi chiến trường nhầy nhụa. 

Clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều không thể chấp nhận được hành động bắt nạt của nhóm người lớn với bé trai nhỏ tuổi, đặc biệt là trong khoảnh khắc thiêng liêng, vui vẻ của em.

"Đây là loại cha mẹ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. Thật sự tức giận đến mức không biết phải nói gì"; "Với một đứa trẻ mà nói thì ngày sinh nhật vô cùng quan trọng"; "Khoảnh khắc đáng nhớ bỗng trở nên đáng quên nhất trong cuộc đời"; "Gia đình này định tạo ra một đứa trẻ thích bắt nạt và sỉ nhục người khác sao?"; "Nó là một đứa trẻ chứ không phải món đồ chơi để các người muốn làm gì thì làm. Thật quá ác độc"; "Có cái gì đáng cười ở đây vậy?"; "Đây là cách mà cha mẹ tạo ra một người không có lòng tự trọng. Tuy đứa bé còn nhỏ, nhưng người lớn cũng không nên mang nó ra làm trò đùa"; "Mấy người đó rõ ràng đang bạo hành trẻ em..., dân mạng bình luận.

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Cư dân mạng cho rằng bé trai bị chính người thân bạo hành tinh thần - Ảnh cắt từ clip

Một số người cho rằng nhóm người lớn đã bạo hành tinh thần bé trai 3 tuổi. Tuy không đau đớn thể xác nhưng tâm hồn sẽ luôn tồn tại vết nứt khó chữa lành ngay cả khi đứa bé trưởng thành. 

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