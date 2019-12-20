Bé trai 7 tuổi viết thư gửi ông già Noel xin một người cha tốt khiến nhiều người xót xa

Mới đây, Blake (7 tuổi) đang ở nhà tạm trú dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đìn thuộc bang Texas, Mỹ cũng viết thư gửi ông già Noel xin một món quà. Bức thư được mẹ cậu tìm thấy trong chiếc balo khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Cứ đến Giáng Sinh là trẻ em trên khắp thế giới lại viết thư gửi ông già Noel để xin một món quà mà mình thích. Theo truyền thống, trẻ em sẽ treo nhiều tất đủ màu sắc ở lò sưởi, sau đó ông già Noel sẽ vào nhà bằng đường ống khói, lặng lẽ đặt những món quà vào tất rồi rời đi. Tuy nhiên sự thật là những món quà này đều do cha mẹ các em bỏ vào, mong con có một tuổi thơ thật đẹp và nhiều kỷ niệm.

Cháu và mẹ đã phải rời khỏi nhà. Bố cháu phát điên rồi. Chúng cháu phải làm tất cả mọi việc. Bố lấy đi tất cả mọi thứ ông ấy muốn. Mẹ bảo đã đến lúc phải rời khỏi nhà và bà dẫn cháu đến một nơi an toàn hơn, nơi chúng cháu không còn phải sợ hãi nữa.

Cháu vẫn sợ ông ạ. Cháu còn chẳng muốn nói chuyện với những đứa trẻ khác. Ông có đến với chúng cháu Giáng sinh năm nay không ông? Chúng cháu không có bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào ở đây. Ông có thể mang tới một vài cuốn sách, một quyển từ điển, một cái la bàn và đồng hồ cho cháu được không? Cháu cũng muốn một ông bố thật tốt nữa ông ạ. Ông có thể mang cho cháu cả điều đó nữa được không ông?

Yêu ông,

Blake".

Là một nạn nhân của bạo lực gia đình, điều mà Blake luôn ước ao chính là một người cha luôn yêu thương, bảo vệ mình. Điều tưởng chừng như đứa trẻ nào cũng có lại là thứ xa xỉ với em. Nỗi khát khao một mái ấm gia đình, khát khao tình yêu thương của cậu bé 7 tuổi khiến người đọc không khỏi rơi nước mắt.

"Thương em quá, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và mẹ"; "Chúc 2 mẹ con Giáng sinh an lành nha"; "Chưa từng đọc bức thư gửi ông già Noel nào buồn đến vậy"; "Tôi cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình nên đã khóc khi đọc bức thư này"...

Theo Dailymail, nhà tạm trú sẽ đáp ứng những món quà mà Blake đã viết trong thư. Hiện nơi đây đang cưu mang 117 phụ nữ và trẻ em nên cần nhiều sự trợ giúp từ các nhà tài trợ nhằm đảm bảo họ có một nơi ở thật an toàn, ấm áp để đón năm mới đang đến gần.