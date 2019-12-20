Bé trai 7 tuổi viết thư gửi ông già Noel xin một người cha tốt khiến nhiều người xót xa

Thế giới 20/12/2019 11:17

Bị ám ảnh bởi bạo lực gia đình, cậu bé 7 tuổi viết thư gửi ông già Noel để xin một người cha tốt khiến người đọc rơi nước mắt xúc động.

Cứ đến Giáng Sinh là trẻ em trên khắp thế giới lại viết thư gửi ông già Noel để xin một món quà mà mình thích. Theo truyền thống, trẻ em sẽ treo nhiều tất đủ màu sắc ở lò sưởi, sau đó ông già Noel sẽ vào nhà bằng đường ống khói, lặng lẽ đặt những món quà vào tất rồi rời đi. Tuy nhiên sự thật là những món quà này đều do cha mẹ các em bỏ vào, mong con có một tuổi thơ thật đẹp và nhiều kỷ niệm.

Mới đây, Blake (7 tuổi) đang ở nhà tạm trú dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đìn thuộc bang Texas, Mỹ cũng viết thư gửi ông già Noel xin một món quà. Bức thư được mẹ cậu tìm thấy trong chiếc balo khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. 

Bé trai 7 tuổi viết thư gửi ông già Noel xin một người cha tốt khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Thư gửi ông già Noel của cậu bé 7 tuổi khiến người đọc rơi nước mắt - Ảnh: Dailymail

"Gửi ông già Noel,

Cháu và mẹ đã phải rời khỏi nhà. Bố cháu phát điên rồi. Chúng cháu phải làm tất cả mọi việc. Bố lấy đi tất cả mọi thứ ông ấy muốn. Mẹ bảo đã đến lúc phải rời khỏi nhà và bà dẫn cháu đến một nơi an toàn hơn, nơi chúng cháu không còn phải sợ hãi nữa.

Cháu vẫn sợ ông ạ. Cháu còn chẳng muốn nói chuyện với những đứa trẻ khác. Ông có đến với chúng cháu Giáng sinh năm nay không ông? Chúng cháu không có bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào ở đây. Ông có thể mang tới một vài cuốn sách, một quyển từ điển, một cái la bàn và đồng hồ cho cháu được không? Cháu cũng muốn một ông bố thật tốt nữa ông ạ. Ông có thể mang cho cháu cả điều đó nữa được không ông?

Yêu ông,

Blake".

Là một nạn nhân của bạo lực gia đình, điều mà Blake luôn ước ao chính là một người cha luôn yêu thương, bảo vệ mình. Điều tưởng chừng như đứa trẻ nào cũng có lại là thứ xa xỉ với em. Nỗi khát khao một mái ấm gia đình, khát khao tình yêu thương của cậu bé 7 tuổi khiến người đọc không khỏi rơi nước mắt.

"Thương em quá, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và mẹ"; "Chúc 2 mẹ con Giáng sinh an lành nha"; "Chưa từng đọc bức thư gửi ông già Noel nào buồn đến vậy"; "Tôi cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình nên đã khóc khi đọc bức thư này"...

Theo Dailymail, nhà tạm trú sẽ đáp ứng những món quà mà Blake đã viết trong thư. Hiện nơi đây đang cưu mang 117 phụ nữ và trẻ em nên cần nhiều sự trợ giúp từ các nhà tài trợ nhằm đảm bảo họ có một nơi ở thật an toàn, ấm áp để đón năm mới đang đến gần.

Cậu bé ham ăn bị chị gái lừa cực thốn khiến người xem không thể nhịn cười

Cậu bé ham ăn bị chị gái lừa cực thốn khiến người xem không thể nhịn cười

Clip hài hước về cậu em ham ăn cùng bà chị lầy lội có "IQ vô cực" khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   ông già noel câu chuyện cảm động bạo lực gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích