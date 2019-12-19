Cậu bé ham ăn bị chị gái lừa cực thốn khiến người xem không thể nhịn cười

Clip hài hước về cậu em ham ăn cùng bà chị lầy lội có "IQ vô cực" khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Bánh kẹo, nước ngọt... luôn là món ăn khoái khẩu của cả người lớn lẫn trẻ em. Thế nhưng ăn nhiều những thực phẩm này sẽ gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy cha mẹ nên hạn chế cho con ăn đồ ăn vặt để trẻ được phát triển khỏe mạnh. Cậu bé Tiêu Thành Lương hơn 1 tuổi sống tại Trung Quốc cũng là một fan cuồng của đồ ngọt. Bé Lương dường như có niềm đam mê bất tận với đồ ăn vặt, khiến cho gia đình vô cùng lo lắng. Vậy nên chị gái cậu bé nhiều lần phải sử dụng mưu mẹo để kiếm chế bớt cái bụng không đáy này.

'Sao cùng là Pepsi mà lại có vẻ khác nhau thế chị ơi?' - Ảnh: Douyin Kem dưa hấu mát lạnh 'made by chị' đây - Ảnh: Douyin Ví dụ như khi bé trai đòi ăn kem, người chị lập tức gọt miếng dưa hấu thành hình dáng giống hệt cây kem rồi cho em ăn. Nhiều lần bị chị "lừa" khiến bé Lương vô cùng hoang mang mỗi khi được chị cho đồ ăn. Cả nhà đều hy vọng có thể giúp bé Lương kìm hãm tính mê đồ ăn vặt và giảm bớt cân nặng vì bây giờ cậu bé đã hơi mũm mĩm rồi. Chị ăn kẹo mút thật còn em chịu khó ăn kẹo mút 'dưa leo' nhé - Ảnh: Douyin Vẻ mặt hoang mang khi thấy thứ mình ăn có gì đó sai sai - Ảnh: Douyin "Hai chị em cách nhau 12 tuổi. Con gái thường nghĩ ra cách lừa em mỗi khi thằng bé đòi ăn thứ gì không tốt cho sức khỏe. Quả thật bé Lương rất ham ăn nên thật khó để giảm cân. Hai chị em rất thương yêu và coi nhau như bạn vậy. Con bé là đứa chín chắn, nó lo tôi sẽ buồn khi nó vào đại học. Vậy nên có bé Lương thật sự rất tuyệt vời", mẹ cậu bé chia sẻ.

Những đoạn clip hài hước của 2 chị em cũng là do mẹ quay lại. Người mẹ muốn lưu giữ những kỷ niệm đáng yêu này để khi trưởng thành cả hai sẽ biết lúc nhỏ chúng dễ thương đến thế nào. Đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng: "Người chị đáng yêu quá"; "Bé trai lớn lên chắc ám ảnh dưa leo luôn ha, ăn món gì cũng có vị dưa leo"; "Cô chị sau này sẽ trở thành một bà mẹ tuyệt vời";...

Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất Biết trẻ con xem tivi nhiều sẽ rất có hại, ông bố chỉ cho con gái xem khoảng 15 phút/ngày. Thế nhưng cô bé đã nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

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