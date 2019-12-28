Câu chuyện chú rể vạch mặt cô dâu ngoại tình ngay trong lễ cưới đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung và nhận về vô số ý kiến trái chiều. Người ủng hộ cách làm của chú rể, kẻ cho rằng anh quá tàn nhẫn, không chừa đường lui cho cô dâu.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang được dân mạng lan truyền, cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc và lời chúc phúc của mọi người. Sau lời phát biểu, trên màn hình sân khấu bỗng phát một video ân ái giữa cô dâu và người đàn ông khác. Nam chính lại chính là anh rể của chú rể tội nghiệp. Cô dâu thẹn quá hóa giận, ném hoa cưới vào chú rể và hai bên xảy ra to tiếng.

Bên cạnh đoạn clip, chú rể cũng đăng kèm tâm thư để giải thích về những gì đã diễn ra.

"Hôm nay là ngày cưới của tôi. Tôi cũng không ngờ phải làm như thế này để cô ấy nổi tiếng, nhưng cô ấy rất quá đáng. Chúng tôi ở bên nhau 2 năm, nửa năm trước quyết định đi đến hôn nhân. Tiền sính lễ là 18,8 vạn (khoảng 650 triệu VND), ngoài ra còn có 1 căn chung cư tôi đã chuẩn bị. Sau đó tôi phát hiện cô ấy ngoại tình.

Ngoại tình với người ngoài chắc còn có thể bỏ qua, đằng này cô ấy quan hệ với anh rể tôi, thử hỏi ai có thể chấp nhận được?

Ảnh và dịch: Weibo Việt Nam

Bọn họ coi nhà chúng tôi là một lũ ngu ngốc à. Đáng phẫn nộ hơn nữa là chị gái tôi còn đang mang thai 6 tháng, anh rể tôi có còn là con người nữa không?

Tôi khổ sở kiếm tiền để chuẩn bị cho đám cưới, kết quả lại bị vợ mình cắm sừng? Dạo gần đây, anh rể rất hay kiếm cớ qua nhà tôi. Tôi chỉ đơn giản rằng tất cả đều là người một nhà, quan hệ thân thiết thì càng tốt chứ sao.

Căn nhà do tôi mới mua gần đây, mới sửa xong. Mấy hôm trước tôi ra cửa hàng di động sửa đồ, họ bảo tôi nạp 100 tệ (khoảng 350 ngàn đồng) là có cơ hội trúng camera. Thế là tôi nạp và trúng giải, đem camera về lắp trong phòng ngủ.

Ảnh và dịch: Weibo Việt Nam

Hôm sau tôi thử kiểm tra chất lượng camera thì phát hiện vợ mình và anh rể đang làm chuyện đáng xấu hổ. Tôi cố nhịn, lưu lại video và phát ngay trong lễ cưới. Tôi muốn cô ấy không thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Rất nhiều người nói tôi làm như này là quá đáng, nhưng tôi không hề hối hận. Ai cũng là con người, dựa vào đâu mà họ coi thường những người thật thà như chúng tôi.

Căn nhà và tài sản tôi sẽ đưa ra tòa, không để cho cô ấy 1 đồng nào. Hiện tại cả nhà tôi ai cũng đang khóc".

Ảnh và dịch: Weibo Việt Nam

Ảnh và dịch: Weibo Việt Nam

Ảnh và dịch: Weibo Việt Nam

Câu chuyện gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

"Cả cô dâu lẫn gã anh rể kia đều không có liêm sỉ, phải cho cả đôi cùng nổi tiếng thế này mới được"; "Chú rể quá thâm luôn"; "Lo cho chị gái chú rể ghê, đang mang thai 6 tháng nữa. Hy vọng cô ấy không làm chuyện dại dột"; "Tiền sính lễ nhiều thế chứng tỏ nhà chú rể cũng có điều kiện vậy mà cô dâu không biết trân trọng"; "Chú rể có vẻ hơi tàn nhẫn nhỉ, sau này cô dâu ai dám lấy nữa trời";..., dân mạng bình luận.