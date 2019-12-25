Clip hài hước: Bố bị con gái troll cực thốn vì cứ dán mắt vào điện thoại

Thế giới 25/12/2019 15:59

Tưởng con hiếu thảo rửa trái cây cho ăn, bố trẻ chưng hửng trước sự thật quá phũ. Clip hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Sau đoạn clip bố mê chơi điện thoại bị con gái trừng trị siêu hài hước gây bão mạng xã hội, mới đây cặp bố con lầy lội ở Trung Quốc tiếp tục khiến người xem không thể nhịn cười với đoạn video ghi lại cảnh ông bố trẻ lại bị con gái troll vì tật dán mắt vào điện thoại.

Clip hài hước: Bố bị con gái troll cực thốn vì cứ dán mắt vào điện thoại

Theo hình ảnh trong clip, ông bố trẻ đang chơi điện thoại say sưa, bên cạnh là túi trái cây trông rất ngon mắt. Thấy vậy, cô con gái "hiếu thảo" lấy trái cây rửa kỹ rồi mới đưa cho bố ăn. Ông bố há miệng ăn ngon lành mà không hề biết trái cây này được bé gái rửa trong chậu nước ngâm chân của mẹ. Có khi còn vừa ăn vừa thầm cảm ơn con gái tâm lý nữa ấy chứ. 

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Rửa sạch rồi mới cho bố ăn, quá hiếu thảo luôn còn gì! - Ảnh cắt từ clip
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Ông bố trẻ ăn ngon lành, trong lòng thầm cảm kích con gái nhỏ - Ảnh cắt từ clip
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'Mình giỏi quá đi. Tự cho mình một tràng pháo tay luôn' - Ảnh cắt từ clip

Đây không phải lần đầu tiên ông bố trẻ bị con gái troll vì tật mê điện thoại. Trước đó khi thấy bố ôm khư khư chiếc điện thoại mà không để ý gì đến mình, bé gái lấy một chiếc giỏ nhựa úp lên đầu bố rồi nhanh tay "cướp" chiếc điện thoại đi. Ông bố đành bất lực chịu trận trước hành động quyết đoán của con gái.

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Bé gái xử lý bố vì mê điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Tiếp xúc quá nhiều với điện thoại có thể khiến trẻ mắc các bệnh về suy giảm khả năng tập trung, làm chậm sự phát triển của hệ thần kinh, hủy hoại khả năng sáng tạo, giảm thị lực...

Chính vì vậy một số gia đình đã hạn chế thời gian chơi điện thoại và xem tivi để con được phát triển toàn diện. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là cha mẹ phải làm gương và dành nhiều thời gian để chơi với con. Không thể bắt trẻ rời xa điện thoại nếu cha mẹ cứ ôm "dế yêu" chơi game hay chat chit suốt ngày.

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Hình ảnh cảm động về cha và con gái trên tàu điện ngầm đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

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