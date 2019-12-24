Bố ngủ gục trên đùi con gái nhỏ vì quá mệt, cách hành xử của đứa trẻ khiến dân mạng tấm tắc khen ngợi

Thế giới 24/12/2019 16:25

Hình ảnh cảm động về cha và con gái trên tàu điện ngầm đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

Tình cảm giữa cha và con gái là một sự gắn kết vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Con gái giống như công chúa bé nhỏ khiến cha luôn muốn bảo vệ, nâng niu. Hình ảnh thân thiết, quấn quýt nhau không rời giữa cha và con gái khiến nhiều người ước ao cũng có một cô công chúa như thế để yêu thương.

Mới đây, trang Sina đăng tải bức ảnh cha và con trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động. Người bố có lẽ vì làm việc mệt mỏi nên đã nằm gục lên đùi con gái ngủ thiếp đi. Dù chỉ khoảng 6 tuổi nhưng bé gái lại có cách hành xử rất chín chắn. Cô bé vừa vuốt tóc vừa xoa đầu, liên tục vỗ về để bố yên tâm ngủ. Hành động ấm áp của bé gái được người xung quanh chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội. 

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Bố ngủ gục trên đùi con gái vì mệt mỏi - Ảnh: Sina
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Bé gái ôm ấp, an ủi bố cực tình cảm - Ảnh: Sina

Bức ảnh gây bão mạng và thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận. Tình cảm của bé gái dành cho bố khiến nhiều người cảm động và thêm trân trọng tình cảm gia đình.

"Bé gái hành động chín chắn và trưởng thành ghê. Thấy bố mệt liền dỗ dành và an ủi bố liền"; "Con gái tình cảm và tâm lý vô cùng. Không hiểu sao vẫn có một số người trọng nam khinh nữ"; "Ông bố có phước ghê, sinh được cô con gái vừa xinh xắn vừa hiếu thuận"; "Có thể thấy hàng ngày bố rất yêu và chiều con gái"; "Nhìn muốn sinh con gái liền luôn á"; "Ước gì sau này mình cũng có con gái"; "Con gái gần gũi với bố mẹ hơn con trai nhiều"..., dân mạng bình luận.

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Hình ảnh hài hước ghi lại bản thỏa thuận "tự mua nhà, mua xe, lấy vợ" của bố và con trai mới sinh khiến dân mạng không nhịn được cười.

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