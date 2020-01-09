Góc 'làm bố khó lắm': Đi đổ rác rồi 'vứt' luôn cả con, hồn nhiên đi thẳng một mạch về nhà

Vào 17 giờ cùng ngày, đồn cảnh sát cũng nhận được thông tin một cậu bé 2 tuổi đang đứng khóc gọi mẹ trước cửa Ngân hàng Nông Nghiệp. Đoán được bé trai đi lạc , cảnh sát nhanh chóng đưa đứa bé về đồn rồi bắt đầu tìm cách liên lạc với người nhà.

Trang Eastday đăng tải, chiều ngày 2/1 vừa qua, anh Lin (sống tại Thượng Hải, Trung Quốc ) đến đồn cảnh sát trình báo con trai mất tích.

Thấy cậu bé không có phản ứng gì, cảnh sát yêu cầu anh Lin trình chứng minh thư, hộ khẩu gia đình và giấy khai sinh để xác minh.

Anh Lin nghe được thông tin lập tức chạy đến đồn cảnh sát và nhận đây là con trai của mình. Vừa nhìn thấy người này, bé trai lập tức nín khóc. Tuy nhiên phía cảnh sát vẫn hỏi cậu bé: "Cháu có biết người này không?".

Ông bố hớt hải đến đồn cảnh sát đón con - Ảnh: Eastday

Cảnh sát càng bất ngờ hơn khi anh Lin kể lý do tại sao lại lạc mất con. Khoảng 16 giờ chiều 2/1, anh Lin đưa con trai ra ngoài đi dạo, tiện thể đi đổ rác luôn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh Lin ném túi rác xong liền hồn nhiên đi thẳng về nhà, quên luôn cậu con trai.

Theo camera quan sát gần hiện trường, anh Lin sau khi đổ rác đã đi thẳng một mạch về nhà, bỏ lại cậu con trai đang chạy nhảy bên cạnh. Đứa bé không thấy bố đâu liền chạy ra đường lớn tìm và được người đi đường phát hiện báo cảnh sát.

Ông bố đi đổ rác rồi quên luôn cậu con trai và đi thẳng về nhà - Ảnh: Eastday

Đáng nói, khi anh Lin về nhà không thấy con đâu còn nghĩ cậu bé chạy ra ngoài chơi. Một lúc lâu sau, anh mới nhớ ra mình bỏ quên con chỗ đổ rác và tức tốc quay lại tìm. May mắn là bé trai không gặp kẻ xấu, người bố không ngừng tự trách bản thân.

Cảnh sát đã cảnh cáo anh Lin vì để con bị lạc, đồng thời nhắc anh phải trông con cẩn thận hơn, tránh cho những kẻ buôn người có cơ hội thực hiện hành vi xấu.

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng - Ảnh: Eastday

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Dân mạng cũng để lại nhiều bình luận cảm thán về sự đãng trí của ông bố trẻ: "Trời má ơi, tui sợ luôn đó"; "May mà thằng bé không gặp kẻ xấu"; "Nghe xong chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa"; "Mất trí nhớ sau sinh hả anh trai, tui bó tay anh luôn"...